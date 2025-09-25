Detuvieron a un joven en Monteros con 25 envoltorios de cocaína durante un control policial

Un nuevo operativo contra el narcomenudeo en Monteros dejó como saldo la aprehensión de un joven de 20 años y el secuestro de cocaína fraccionada para su presunta venta. El procedimiento fue concretado anoche, alrededor de las 21:30, por personal de la División Patrulla Motorizada de la Unidad Regional Oeste, en inmediaciones de calle Colón y San Lorenzo.

De acuerdo a las primeras informacinoes, los efectivos observaron a un sujeto que, al notar la presencia policial, ocultó una bolsa celeste en el bolsillo de su pantalón. Al interceptarlo e iniciar un palpado preventivo, se procedió a convocar testigos y se constató que el joven llevaba consigo 23 envoltorios celestes y 2 blancos, todos con una sustancia blanquecina.

Las pruebas de campo realizadas por personal de la DIDROP Oeste confirmaron que se trataba de 7 gramos de cocaína distribuidos en 25 dosis listas para su comercialización. Además, se le secuestró un teléfono celular Motorola de color azul, considerado de interés para la causa.

La Unidad Fiscal de Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción, tomó intervención del caso y dispuso el secuestro de la sustancia y del celular, además de la consulta de planilla prontuarial y antecedentes mediante el sistema SIFCOP. El imputado quedó notificado de los artículos 60, 61 y 73 del Código Procesal Penal, aunque no se ordenaron medidas privativas de la libertad en su contra.

El procedimiento estuvo a cargo de los jefes de la Patrulla Motorizada Monteros, Crio. Sergio Navarro y Of. Ppal, Hugo Díaz, y supervisados por el Director General de la D.G.P.C 911, Crio Mayor, Sergio Juarez Rodriguez y el SubDirector, Crio. Mayor, Carlos Rodriguez.