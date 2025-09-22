Política 22 Sep 2025
El viernes comenza el pago del salario de septiembre a estatales tucumanos
De acuerdo a lo establecido por Tesorería de la Provincia, la parte complementaría se efectuaría desde el jueves 2 de octubre.
De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del ministerio de Economía y Producción, el próximo viernes se inicia el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado
Por lo cual de acuerdo a lo establecido, ese día comenzará la parte proporcional de la siguiente forma.
Viernes 26
- -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
Sábado 27
- -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
- -ADMINISTRACION C E N T R A L
- -DEFENSORIA DEL PUEBLO
- -TRIBUNAL DE CUENTAS
- -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- -PODER LEGISLATIVO
- -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
- - COMUNAS RURALES
Martes 30
- -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
En tanto que la parte complementaria comenzaría el jueves 2 de octubre
Jueves 2 de octubre
- -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
- -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
- -INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
- -ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
- -SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
- -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
Viernes 3 de octubre
- - ADMINISTRACION C E N T R A L
- -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -
- Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
- - DEFENSORIA DEL PUEBLO
- - INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
- -TRIBUNAL DE CUENTAS
- -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
- -PODER LEGISLATIVO
- -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
- -RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
- -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
Sábado 4 de octubre
- - COMUNAS RURALES
- - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
- -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
- -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
- -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
- -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
- -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
- -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
- -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
- -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
- -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
- -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
- -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
- -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
- -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
- -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios,
- Terciarios Transferidos)
En esta nota: Pagos