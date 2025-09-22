lunes 22 de septiembre de 2025
Monterizos
22 Sep 2025

El viernes comenza el pago del salario de septiembre a estatales tucumanos

De acuerdo a lo establecido por Tesorería de la Provincia, la parte complementaría se efectuaría desde el jueves 2 de octubre.

De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del ministerio de Economía y Producción, el próximo viernes se inicia el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado

Por lo cual de acuerdo a lo establecido, ese día comenzará la parte proporcional de la siguiente forma.

Viernes 26

  • -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

Sábado 27

  • -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
  • -ADMINISTRACION C E N T R A L
  • -DEFENSORIA DEL PUEBLO
  • -TRIBUNAL DE CUENTAS
  • -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
  • -PODER LEGISLATIVO
  • -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
  • - COMUNAS RURALES

Martes 30

  • -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
  • -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
  • -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
  • -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
  • -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
  • -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
  • -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
  • -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA

En tanto que la parte complementaria comenzaría el jueves 2 de octubre

Jueves 2 de octubre

  •  -SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
  • -INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
  • -INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
  • -ESTACION EXPERIMENTAL AGROINDUSTRIAL OBISPO COLOMBRES
  • -SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
  • -DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

Viernes 3 de octubre

  • - ADMINISTRACION C E N T R A L
  • -EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -
  • Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)
  •  - DEFENSORIA DEL PUEBLO
  •  - INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
  • -TRIBUNAL DE CUENTAS
  • -TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
  • -PODER LEGISLATIVO
  • -JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
  • -RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
  • -ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
  • -SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

Sábado 4 de octubre

  • - COMUNAS RURALES
  • - MUNICIPIOS DEL INTERIOR
  • -PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
  • -MINISTERIO PUBLICO FISCAL
  • -MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
  • -DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
  • -ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
  • -ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
  • -INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
  • -SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
  • -ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
  • -INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
  • -ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
  • -INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
  • -ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
  • -EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios,
  • Terciarios Transferidos)

