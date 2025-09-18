Empleada infiel: Le secuestran 11 mil dólares, electrodomésticos y vehículos

La medida, concretada en Yerba Buena, permitió también la detención de la implicada en la causa, que habría adquirido importantes bienes tras el robo a su empleador. .

Por disposición de la justicia, ayer se realizó un allanamiento en la vivienda de una mujer y se secuestró dolares, electrodomésticos, motos y bicicletas que al parecer le había sustraído a su empleador.

El subcomisario Emanuel Zamorano, jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de Yerba Buena, explicó que la víctima realizó la denuncia al notar una disminución en sus ahorros en dólares desde diciembre hasta la fecha. Tras instalar una cámara de seguridad en su vivienda, constató que la empleada doméstica era la responsable de sustraer el dinero.

Sobre el procedimiento, Zamorano detalló: “Se realizaron entrevistas con la víctima y se trabajó en ambos domicilios.

Con los elementos probatorios se solicitó el allanamiento de la vivienda de la imputada, ubicada en calle Entre Ríos 2800, en Yerba Buena, que arrojó resultados altamente positivos, con el secuestro de 11.000 dólares, electrodomésticos, motos, bicicletas, entre otros bienes adquiridos posteriormente a este robo”.

La investigación concluyó con la detención de la empleada, quien será presentada ante la fiscalía para la acusación correspondiente. “Esta persona ya había sido allanada en agosto por un delito de características similares”, finalizó Zamorano.