Comenzó el juicio contra un hombre acusado de asesinar a puñaladas a su vecino en León Rouges

Ayer martes 16 de septiembre, en los tribunales del Centro Judicial Monteros, dio inicio el juicio oral y público en el marco de la causa donde se investiga el crimen de Gustavo Rodrigo Argañaraz (23), hecho ocurrido en la madrugada del 25 de agosto de 2024, en la localidad de León Rouges.

El joven falleció como consecuencia de heridas punzo cortantes, tras ser atacado a puñaladas durante una reunión vecinal.

Como autor del sangriento episodio, la Unidad de Delitos Contra la Propiedad y la Integridad Física, a cargo de Mónica García de Targa, acusó a César Fernando Villagrán (38), quien enfrenta cargos por el delito de homicidio simple.

El debate quedó inaugurado esta mañana con las declaraciones de testigos que estaban presentes en la reunión, familiares de la víctima y personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) que estuvieron abocados al abordaje en la escena del crimen. También dio su versión de los hechos el imputado.

“Esta fiscalía va a probar que Villagrán es el autor del hecho que se le imputa y que acabó con la vida de Argañaraz. Vamos a demostrar que esto no ha sido un accidente ni un exceso en legítima defensa, sino que se trató de un homicidio liso y llano”, manifestó el auxiliar de fiscal César Larry durante los alegatos de apertura. Con respecto a la pretensión punitiva, el representante del MPF indicó que se solicitará una pena de 16 años de prisión.

Durante la jornada de hoy se produjeron todas las pruebas previstas por las partes. Para el día de mañana, se espera la conclusión del debate con los alegatos de cierre.

El caso

El domingo 25 de agosto de 2024, aproximadamente a horas 07.00, la víctima se encontraba con el acusado sobre calle Salta, a unos diez metros de intersección con calle 9 de julio de la localidad de León Rougés. En esas circunstancias, Villagrán sacó un cuchillo y le asestó dos puñaladas a Argañaraz en la región paravertebral y otra en región lumbar, causándole heridas punzo cortantes que lo llevaron a la muerte en forma inmediata.