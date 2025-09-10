Tucumán fue seleccionada por la Unión Europea para integrar el programa de cooperación urbana y regional internacional

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, participó de un encuentro virtual con autoridades del Programa de Cooperación Urbana y Regional Internacional (IURC-LAC) de la Unión Europea, donde se anunció que Tucumán fue seleccionada, por primera vez, para integrar esta iniciativa global.



En esta edición, solo tres provincias argentinas resultaron elegidas: Mendoza, Tierra del Fuego y Tucumán. La incorporación de la provincia representa un reconocimiento a las capacidades locales y al trabajo conjunto entre el Gobierno, el sector privado y la academia.

Tucumán formará parte del Clúster de Modernización de la Industria, un espacio que promueve la cooperación en áreas vinculadas a la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico. Este logro es resultado del trabajo articulado desde el Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Empresariales dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, junto con el sector productivo y académico, con un rol destacado del Clúster Tecnológico Tucumán.

El programa se extenderá por dos años y contempla proyectos conjuntos con una región del viejo continente que será designada por la Unión Europea. Además, en noviembre Tucumán participará de la Smart City Expo World Congress en Barcelona, donde se dará el primer paso en esta agenda internacional.

“Es un orgullo que Tucumán sea reconocida y convocada a trabajar en igualdad de condiciones con regiones europeas, generando nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Agradezco profundamente el acompañamiento y la visión estratégica del gobernador Osvaldo Jaldo, que hacen posible que nuestra provincia se proyecte al mundo con solidez y confianza”, expresó el ministro Regino Amado.