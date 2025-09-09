martes 9 de septiembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1435Blue: $1395Bolsa: $1429.4CCL: $1433Mayorista: $1417Cripto: $1420.8Tarjeta: $1865.5
9 Sep 2025 🔥 tendencia

Fatal accidente en la Ruta Nacional 38 entre Famaillá y Monteros: un motociclista perdió la vida

Personal policial se encuentra trabajando en el sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

En la mañana se registró un trágico accidente de tránsito en la Ruta Nacional N.º 38, a la altura del hotel alojamiento Los Pinos, en jurisdicción de Famaillá. El hecho involucró a una motocicleta de baja cilindrada y un colectivo particular, y dejó como saldo una víctima fatal.

Según el parte oficial emitido por la Comisaría de Famaillá, dependiente de la Jefatura Zona II - URO de la Policía de Tucumán, el siniestro ocurrió por causas que aún se investigan. El conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar tras colisionar con el vehículo de mayor porte. Personal policial se encuentra trabajando en el sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

El informe fue elevado por el Oficial Principal González Gonzalo, representante superior de la dependencia, quien indicó que se ampliará la información en las próximas horas.

Las autoridades solicitan a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por ese tramo de la ruta, que conecta Famaillá con Monteros y presenta alta circulación vehicular.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Obligaron al Exprebus a restablecer las paradas intermedias del servicio Común en Monteros

Jaldo expresó que Tucumán avanza, pero la Nación debe cumplir con lo que corresponde

Monteros celebra la 20.ª Fiesta Provincial de la Flor con el concurso al Mejor Jardín del año

🔥 tendencia

Fatal accidente en la Ruta Nacional 38 entre Famaillá y Monteros: un motociclista perdió la vida

Conocé qué trámite hay que realizar en caso de no recibir el pago este mes de Becas Progresar

A disfrutar el martes con sol a pleno