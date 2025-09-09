Fatal accidente en la Ruta Nacional 38 entre Famaillá y Monteros: un motociclista perdió la vida

En la mañana se registró un trágico accidente de tránsito en la Ruta Nacional N.º 38, a la altura del hotel alojamiento Los Pinos, en jurisdicción de Famaillá. El hecho involucró a una motocicleta de baja cilindrada y un colectivo particular, y dejó como saldo una víctima fatal.

Según el parte oficial emitido por la Comisaría de Famaillá, dependiente de la Jefatura Zona II - URO de la Policía de Tucumán, el siniestro ocurrió por causas que aún se investigan. El conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar tras colisionar con el vehículo de mayor porte. Personal policial se encuentra trabajando en el sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias del hecho.

El informe fue elevado por el Oficial Principal González Gonzalo, representante superior de la dependencia, quien indicó que se ampliará la información en las próximas horas.

Las autoridades solicitan a los conductores extremar las medidas de precaución al transitar por ese tramo de la ruta, que conecta Famaillá con Monteros y presenta alta circulación vehicular.