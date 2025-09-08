Se hizo la presentación oficial de la 46° Fiesta de la Empanada 🥟

En vísperas de la celebración de uno de los eventos que más destaca la identidad cultural y gastronómica de la provincia, el presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, encabezó junto al intendente de Famaillá, Enrique Orellana, la presentación oficial de la 46° edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Empanada, que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en la Capital Nacional de la Empanada.

El anuncio se llevó a cabo en la sede del ETT, donde también estuvieron presentes el presidente del Ente Cultural, Humberto Salazar; la legisladora provincial Patricia Lizárraga; el secretario de Transporte, Vicente Nicastro; el jefe de gabinete de Famaillá, Pedro Orellana; y el director de turismo del municipio, David Acevedo.

Cada septiembre, Famaillá se transforma en el epicentro de la tradición y la gastronomía tucumana. Este festival, uno de los más importantes del norte argentino, reunirá a miles de visitantes que disfrutarán de espectáculos musicales de primer nivel en el marco de lo que los organizadores llaman ya “la mejor cartelera de la historia”. Obviamente, también habrá gastronomía regional y el esperado Concurso Nacional de Empanaderas, donde las mejores manos en la elaboración de este plato competirán para consagrarse como la mejor empanada del país.

“Hablar de la Fiesta Nacional de la Empanada es hablar de un todo un hecho cultural y turístico porque mantiene vivas nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia, las conserva y las promociona”, dijo Amaya, quien hizo entrega de la declaratoria de interés turístico para el evento. Sobre la popularidad de la fiesta, el titular de Turismo explicó que es el resultado “del sacrificio, el compromiso y la responsabilidad de todo el pueblo de Famaillá” que tomó la bandera de un ícono gastronómico como la empanada y contagió esa pasión al resto de la provincia y el país. “Seguir apostando al crecimiento de estos eventos es una decisión política de nuestro gobernador, Osvaldo Jaldo, y desde Turismo estaremos a la par de municipios, comunas y organizadores para que eso se cumpla”, concluyó.

En esta edición, los asistentes podrán recorrer también la Ruta de la Empanada, un circuito que conecta a las campeonas y que invita a conocer la historia y las técnicas detrás de la receta más emblemática de Tucumán. Cada horno, cada repulgue y cada bocado se convierten en un símbolo de identidad, tradición familiar y orgullo provincial.

El valor de la entrada general fue fijado en $15.000 y permitirá acceder a una grilla artística de lujo. Entre los nombres más destacados se encuentran Miranda!, Dyango, Eugenia Quevedo, Los ByBy’s, Destino San Javier, Las 4 Cuerdas, Cecilia Paliza y numerosos artistas más que completarán tres noches a pura música y celebración.

“”El día domingo las puertas se abrirán a partir de las 9 de la mañana y el ingreso será gratis hasta las 14, donde se realizará la elección de nuestra nueva campeona o campeón”, informó el intendente. “Lo más importante es que en el predio está montada una gran infraestructura de seguridad para todos aquellos que nos visiten; queremos que sientan que en Famaillá están como en su casa, no solo en esas noches, sino todo el año”, cerró Orellana.

Con esta propuesta, Famaillá sigue consolidándose como la Capital Nacional de la Empanada y Tucumán reafirma su posición en el calendario de fiestas populares del país, atrayendo visitantes de toda la región y proyectando su cultura al resto de Argentina.