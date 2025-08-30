Monteros ya vibra con la XXIV Trepada al Indio: Hasta las 18 podes retirar tu kit de carrera

Monteros se prepara para vivir este sábado una nueva edición de la Trepada al Indio, una de las pruebas deportivas más convocantes de la provincia. Desde el Polideportivo Municipal ya se sienten los preparativos y la llegada de cientos de atletas locales y de distintos puntos del país.

Tenes tiempo hasta las 18:00 para retirar el kits de corredores en el Polideportivo Municipal. Los atletas deben presentar certificado médico apto (obligatorio) y DNI. En caso de retiro por terceros, se exige DNI del titular, DNI del apoderado y los requisitos correspondientes. El kit incluye remera oficial, dorsal, chip, bolsa del corredor y medalla finisher.

Los horarios de largada confirmados son:

30K pedestrismo competitivo: 7:30 horas.

7:30 horas. 10K pedestrismo competitivo: 9:00 horas (con más de 500 inscriptos hasta el jueves).

9:00 horas (con más de 500 inscriptos hasta el jueves). 3K pedestrismo participativo: 9:00 horas (con 300 participantes).

9:00 horas (con 300 participantes). Largada inclusiva: 9:00 horas.

9:00 horas. MTB competitivo 37K: 9:30 horas.

9:30 horas. Ciclismo participativo: 9:40 horas.

En cuanto al transporte para las categorías participativas, los colectivos saldrán a las 8:00 horas desde distintos puntos:

10K: calle Lamadrid y Domingo Aráoz.

calle Lamadrid y Domingo Aráoz. 3K: calle Domingo Aráoz y Leandro Aráoz.

calle Domingo Aráoz y Leandro Aráoz. Personas con discapacidad: calle Leandro Aráoz 271.

La organización recordó que la cantidad de colectivos es limitada y, en caso de completarse, los corredores deberán prever otro medio de traslado.

Con todo dispuesto, Monteros ya palpita la gran fiesta del deporte que año tras año convoca a miles de participantes y vecinos en un clima de celebración y actividad física