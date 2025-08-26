El barrio Santa Rita tendrá nueva red cloacal con 1.185 metros de cañerías y 130 conexiones

La Municipalidad de Monteros comenzó la construcción de una red cloacal en barrio Santa Rita, con más de mil metros de cañerías y 130 conexiones domiciliarias. El intendente Serra destacó el apoyo del Gobierno provincial y del Concejo.

El barrio Santa Rita de Monteros contará con una obra fundamental para su desarrollo urbano y sanitario. Este lunes, el intendente Francisco “Panchito” Serra anunció el inicio de los trabajos para la instalación de 1.185 metros lineales de cañerías cloacales y 130 conexiones domiciliarias, una obra que beneficiará de manera directa a decenas de familias de la zona.

“Hoy comenzamos esta obra con esfuerzo y dedicación de nuestra administración municipal, con el acompañamiento y ayuda permanente del gobernador Osvaldo Jaldo y el apoyo del cuerpo deliberativo. Lo prometimos y hoy empezamos a darle forma a este sueño”, expresó Serra durante el acto de inicio de obra.

El intendente estuvo acompañado por el legislador Francisco “Pancho” Serra, el presidente del Honorable Concejo Deliberante Daniel López, los concejales Adriana Boffano, los concejales María “Cuyi” Carrillo y Mauricio Ovejero, además del secretario de Obras Públicas, Arq. Augusto Manservigi, el secretario de Servicios Públicos, Diego Ruiz Elías, y otros funcionarios municipales.

La nueva infraestructura cloacal representa un avance significativo para el barrio Santa Rita, ya que permitirá mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizar el saneamiento y dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

“Gracias a los vecinos y vecinas por recibirme hoy y por confiar en este trabajo que estamos llevando adelante para transformar Monteros”, cerró el jefe municipal.