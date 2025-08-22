viernes 22 de agosto de 2025
Monterizos
22 Ago 2025

Tus residuos tienen valor: desde las 9:00 en la Plaza Bernabé Araoz

Una nueva edición de EcoCanje se desarrolla este viernes. Residuos secos para cambiar.

La Municipalidad de Monteros, a través de la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de Servicios Públicos, invita a la comunidad a participar de una nueva edición del programa EcoCanje. La actividad se realiza hoy, viernes 22 de agosto, de 9:00 a 12:30 h, en la Plaza Bernabé Aráoz.

El objetivo es promover el hábito del reciclaje mediante un sistema de intercambio: los vecinos pueden acercarse con residuos reciclables secos —como papel, cartón, plástico, vidrio o metal— y recibir a cambio regalos ecológicos como llaveros, bolsas reutilizables, plantines, macetas, estantes, entre otros artículos útiles.

La propuesta busca incentivar la separación en origen, reducir el impacto ambiental y fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno. Además, se enmarca en las políticas públicas locales que promueven la economía circular y la educación ambiental comunitaria.

