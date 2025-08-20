La visita al Cristo de la Quebrada será una experiencia única en el valle

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, junto a la vicepresidente, Inés Frías Silva, y el secretario general, Marcos Díaz, recorrieron las obras en ejecución del mirador de El Mollar, y el espacio de avance de obra en el Cristo de la Quebrada. Ambos proyectos busca poner en valor el espacio emblemáticos del valle y ofrecer nuevas experiencias a visitantes y residentes.

Las autoridades visitaron el avance de la obra en el Cristo de la Quebradita, donde se trabaja para renovar y embellecer uno de los sitios más icónicos del valle. Amaya agradeció al intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva, por su compromiso y trabajo conjunto, y resaltó que “este proyecto, junto a la comunidad y al Gobierno de la Provincia, jerarquiza el destino y lo posiciona como uno de los valles más atractivos de Argentina y Latinoamérica”.

Caliva, por su parte, remarcó que la obra es posible gracias a la inversión provincial canalizada a través del Ente y al aporte de mano de obra municipal. “Es la única forma de trabajar: en conjunto. Estamos orgullosos de lo que se está logrando y de poder ofrecer a turistas y vecinos un espacio renovado y de primer nivel”, señaló.

Con estas iniciativas, el valle de Tafí suma infraestructura que fortalece su perfil como destino de turismo activo, cultural y de naturaleza, apostando a obras que perduren y generen beneficios sostenidos para la comunidad local.