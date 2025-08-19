El Mollar tendrá un nuevo mirador para potenciar su oferta túristica

La villa veraniega de El Mollar, sumará un nuevo punto panorámico que enriquecerán su oferta turística y cultural. El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, junto a la vicepresidente, Inés Frías Silva, y el secretario general, Marcos Díaz, recorrieron las obras en ejecución del mirador de El Mollar, proyecto que busca poner en valor espacemblemáticos del valle y ofrecer nuevas experiencias a visitantes y residentes.

En El Mollar, se levanta un mirador con vista privilegiada al Dique La Angostura. El proyecto, actualmente en su primera etapa, contempla una plaza seca con piso, mampostería en piedra, canteros, áreas verdes y forestación, para convertirse en un punto de encuentro seguro y atractivo para familias y turistas. El comisionado comunal de El Mollar, Ramón Ávila, celebró la iniciativa y destacó que “será un gran avance para la localidad, con un punto turístico de primer nivel y una vista tremenda al lago”.

Hugo Cerviño, titular de la empresa constructora a cargo de los trabajos, precisó que “esperamos concluir esta primera etapa a fin de mes. Luego, junto al Ente Tucumán Turismo, avanzaremos con mejoras y ampliaciones para que el lugar se consolide como un mirador turístico y espacio de recreación para toda la comunidad”.

Durante la recorrida, Amaya subrayó que “estas obras forman parte de una planificación integral para potenciar el Valle y trabajar articuladamente con municipios, comunas y ministerios. Este es un lugar único, que junto con la Ruta 307 recientemente reacondicionada, será una puerta de bienvenida con una postal inolvidable para quienes lleguen a los Valles Calchaquíes”. Frías Silva coincidió en la relevancia de la puesta en valor del ingreso a la villa: “Creemos que será el lugar elegido para disfrutar, para tomarse la foto de rigor y para recibir a los visitantes en un espacio jerarquizado”.