Cañeros del sur tucumano reclaman por la prohibición de quemas: denuncian persecución del MPF

Cañeros del sur tucumano cuestionan las restricciones a la quema controlada de caña y denuncian que las durezas con la que actua el Ministerio Público Fiscal, de los deja al borde de la quiebra. Habrá una reunión con el Gobierno provincial en busca de soluciones.

La problemática de la quema de pastizales y rastrojos de caña de azúcar volvió a instalarse en el centro del debate en Tucumán. Desde el Ministerio Fiscal, el titular Edmundo Jiménez recordó la vigencia de resoluciones que consideran estas prácticas un delito contra la seguridad pública y advirtió que se aplicarán sanciones enérgicas a quienes sean responsables de provocar incendios.

En ese marco, en las últimas semanas se registraron detenciones de trabajadores rurales acusados de iniciar focos ígneos, lo que generó fuerte malestar en sectores cañeros, especialmente en el sur tucumano, donde la actividad semi-mecanizada es clave para la economía local.

Esta mañana más de 150 de cañeros se concentraron en el Monumento a la Banera de Monteros (en los cruces de ruta 325 traza vieja de la 38) para una asamblea para debatir los próximos pasos a seguir por parte de los productores.

El referente Carlos Quesada explicó que el sector viene advirtiendo desde hace meses que las limitaciones a la quema controlada complican el desarrollo de la cosecha. “Al que está acostumbrado a hacer semi-mecanizada siempre le resulta posible controlar el fuego. El problema es cuando alguien prende fuego un rastrojo mecanizado y ahí se generan daños ambientales. Sin embargo, terminan culpando a inocentes que están trabajando con maquinaria en la zona”, señaló.

Quesada denunció que, días atrás, productores sufrieron allanamientos, secuestro de maquinaria y detenciones, acusados de provocar un incendio mientras realizaban labores de cosecha. “Es imposible que alguien prenda fuego donde está trabajando con un capital tan grande en máquinas y camiones. Esa gente fue liberada tras pagar una multa, pero nunca debieron ser responsabilizados”, sostuvo.

Ante el creciente malestar, un grupo de 10 representantes cañeros fue convocado a una reunión en Casa de Gobierno para exponer la situación y plantear la necesidad de permitir la continuidad de la cosecha semi-mecanizada bajo controles adecuados.

El jefe de zona policial, Crio. Guido Juárez, desmintió que exista una persecución hacia los productores. “No hay ninguna orden de hostigar a los cañeros. Solo está prohibida la quema por disposiciones ambientales”, aclaró. Quesada refirió que eñ encuentro con Juárez de ameno y en un marco de respeto. "Fue amable y explicó los motivos de la ley, pero también entendió nuestro pedido de trabajar", dijo.

Mientras tanto, el sector enfrenta además una crítica situación económica por la caída del precio del azúcar y la falta de exportaciones. Los cañeros reclaman medidas urgentes, como un aumento en el corte del alcohol en la nafta, que podría aliviar la sobreoferta y mejorar los valores en el mercado interno.

“Estamos quebrados, la situación es insostenible. Solo pedimos reglas claras y que nos dejen seguir trabajando”, resumió Quesada.



