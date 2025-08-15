La lluvia no durará todo el día

Según indica las condiciones temporales, actualizadas desde el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias se disiparán en el transcurso de la mañana. El fin de semana será con nubosidad variable, máximas de 20° en la máxima y sin lluvias.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 16°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 95%. El viento corre del sur a 2 km/h y la visibilidad en caminos es de 3 km.