Cuadra por cuadra: Así se realizan las obras de infraestructuras en la zona oeste de Monteros

Lo obreros de la Municipalidad de Monteros ya trabajan con el importante plan de pavimento articulado que beneficiará directamente a cuatro barrios del sector oeste de la ciudad: 69 Viviendas, 100 Viviendas, 34 Viviendas y Villa Nueva. En total, se intervendrán 18.638 m², lo que permitirá mejorar la conectividad, optimizar el tránsito vehicular y elevar la calidad de vida de cientos de familias.

El proyecto, que se desarrolla en el marco del plan de infraestructura urbana impulsado por el municipio junto al Gobierno de Tucumán, comprende la colocación de adoquines en diversas arterias clave.

Se incluyen tramos estratégicos de calle Maipú que conectan los barrios entre sí y se prolongan hacia el este, atravesando calles como Catamarca, Santiago del Estero, para facilitar la circulación hacia otras zonas de Monteros.

El municipio destacó que estas obras no solo mejorarán la transitabilidad, sino que también aportarán al ordenamiento urbano, reduciendo el polvo en suspensión, mejorando el drenaje superficial y brindando mayor seguridad vial. La intervención se enmarca en un plan de desarrollo integral que busca igualar oportunidades y modernizar la infraestructura en todos los sectores de la ciudad.

Según el esquema presentado, los trabajos se distribuirán de la siguiente manera: