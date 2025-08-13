Vecinos celebran el inicio de obras de infrestructuras en cuatro barrios de Monteros

Más de 18.600 m² de pavimento, 70 conexiones de agua y cloacas y 90 columnas con luminarias LED forman parte de la obra que transformará la zona oeste de Monteros, ejecutada con mano de obra local.

En un acto cargado de entusiasmo vecinal, el intendente de Monteros, Francisco “Panchito” Serra, anunció la puesta en marcha de la Obra Integral de Infraestructura Zona Oeste, que beneficiará a los barrios Villanueva, 34 Viviendas, 69 Viviendas y 100 Viviendas.

El proyecto contempla 18.638 metros cuadrados de pavimento articulado, construcción de cordón cuneta, más de 70 conexiones domiciliarias de agua y cloacas y la renovación total del alumbrado público, con 90 nuevas columnas equipadas con luminarias LED de última generación.

La obra, ejecutada por administración municipal con mano de obra local, no solo busca mejorar la calidad de vida de cientos de familias, sino también generar empleo genuino para vecinos de la ciudad. Serra destacó que esta inversión es posible gracias al trabajo en equipo con el Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro del Interior Darío Monteros y el acompañamiento del Concejo Deliberante.

“Es una obra de infraestructura que dignifica a nuestros vecinos. Lo prometimos y hoy estamos cumpliendo. Esto es posible por la administración responsable y el compromiso de todos los sectores para que Monteros siga creciendo”, señaló el intendente.

Voces de los vecinos

La noticia fue recibida con entusiasmo por los residentes de la zona. Ricardo Lescano, del barrio 69 Viviendas, expresó: “Es una obra esperada. El intendente nos había prometido el adoquinado y nueva iluminación, y hoy ya es una realidad en marcha. Esto mejora nuestra calidad de vida y la seguridad del barrio”.

Por su parte, Romina Pérez, del barrio 100 Viviendas, valoró el impacto de la iluminación en la seguridad: “Es un cambio muy necesario, sobre todo para los chicos que juegan en la calle. La nueva luminaria es fundamental para nuestra tranquilidad”.

Finalmente, Silvina Aguirre, del barrio 69 Viviendas, resaltó el cumplimiento de lo prometido: “Estamos felices porque el intendente está cumpliendo con todo lo que había anunciado. El adoquinado y la iluminación mejorarán mucho el barrio, y además nos adelantó que se vienen otras obras importantes”.

Con este proyecto, Monteros avanza hacia una mayor integración urbana, fortaleciendo la infraestructura y mejorando la calidad de vida de los vecinos en la zona oeste.