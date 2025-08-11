Docente de Famaillá sufrió un accidente en RN 38, camino a su trabajo

Antes de las 7 de la mañana un nuevo siniestro vial se registró sobre Ruta Nacional 38, dentro del departamento de Juan B. Alberdi. La víctima, es docente, oriunda de Famaillá

La mujer, identificada como Monasterio, se dirigía desde su domicilio en Famaillá a Graneros, lugar de trabajo. Otros docentes fueron testigos de la situación. Gloria Fría, colega de la docente expresó "aparentemente se descompensó, se cruzó de carril y dio varios vuelcos".

El estado de salud de ella es estable, "pero con muchos golpes"., expresó Frías. Tras el accidente fue trasladada al hospital de Juan B. Alberdi. Al momento del siniestro, se trasladaba sola, pero se encuentra acompañada del supervisor de zona y otros colegas, hasta la llegada de sus familiares.