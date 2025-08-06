Tucumán recibió a 22 provincias en el Nacional Sub 16 de Vóley: récord de convocatoria y apertura a puro orgullo

Tucumán volvió a convertirse en el centro de la escena deportiva nacional. Este lunes, en el Complejo Belgrano de la capital provincial, se llevó a cabo la ceremonia inaugural del Campeonato Nacional Sub 16 de Selecciones de Vóley, un evento que marca un récord de convocatoria en la historia de este torneo.

El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán, Regino Amado, el presidente de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), Juan Sardo; el secretario de Deportes de la provincia, Diego Erroz; y el presidente de la Federación Tucumana de Vóley, Juan Ángel Pereyra. También asistieron dirigentes, entrenadores, familias y aficionados de todo el país. En representación del gobernador Osvaldo Jaldo, participó una comitiva oficial que valoró el impacto social, deportivo y turístico de este evento para toda la provincia.

"En esta edición, 22 provincias dijeron presente con delegaciones masculinas y femeninas, conformadas por más de 600 jugadores, lo que implica la llegada de casi mil personas a Tucumán, entre deportistas, entrenadores y acompañantes", expresó Amado en la apertura

La ceremonia fue emotiva y simbólica. La bandera argentina fue portada por Elena Guerrico, acompañada por Martina Orellana y Sofía Baldo. La bandera de Macha fue llevada por Salvador Mansilla, con Agustina Cano y Helena Cugno como escoltas. La bandera olímpica fue portada por Pilar Dinahet, Bautista Conde, Mariana Pérez Carletti, María Victoria Coronel, Brisa Troncoso y Santino Fuentes.

Uno de los momentos más destacados fue el ingreso de la antorcha olímpica, que estuvo a cargo de Federico Arquez, jugador formado en Monteros Vóley y recientemente incorporado al Melilla Sport Capital de España.

Los entrenadores tucumanos Yamil Chaya (femenino) y Diego Isa (masculino) lideran las selecciones provinciales, que buscarán dejar en alto el nombre de Tucumán durante toda la competencia.

Además del impacto deportivo, el Ministro destacó la importancia de continuar promoviendo este tipo de eventos. “Estamos convencidos de que Tucumán debe seguir siendo sede de torneos nacionales e internacionales, no solo juveniles, sino también de categorías mayores”, señaló. En ese sentido, indicó que se trabaja en proyectos de ampliación y mejora de infraestructura deportiva con el objetivo de recuperar el protagonismo que la provincia supo tener a nivel nacional e internacional.

Este torneo no solo celebra la competencia, sino también el trabajo en equipo, la inclusión y el sueño de cientos de jóvenes que encuentran en el deporte una herramienta de transformación social.