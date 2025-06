Indignante hecho en El Cercado: Abandonaron un perrito frente a una escuela y 2 alumnos lo rescataron

La mañana del viernes comenzó con un gesto de ternura, compromiso y responsabilidad por parte de dos jóvenes alumnos de El Cercado. Alrededor de las 10, cuando finalizaban la clase de Educación Física, Matías Nicolás Ale y Tiago Daniel Suárez, estudiantes de 3º año de la Escuela Secundaria de El Cercado, escucharon los sollozos de un cachorro que había sido abandonado frente al establecimiento educativo, sobre la Ruta Provincial 325, a la altura del kilómetro 8.

“El perrito no estaba cuando llegamos a la escuela. Lo tiraron hace unas horas, porque cuando venimos no lo vimos. Estaba mojado y con frío. No podíamos dejarlo así”, relató Matías, aún visiblemente conmocionado por la situación.

El pequeño animal, de apenas unas semanas de vida, fue encontrado tiritando, acurrucado entre los pastizales del ingreso. Sin dudarlo, los adolescentes lo abrigaron con sus camperas y decidieron llevarlo. Tiago Daniel, en un gran acto de amor, lo cobijó y lo llevó a su casa, donde será su nuevo hogar.

El hecho despertó la indignación entre estudiantes, docentes y vecinos de El Cercado, que repudiaron el abandono y exigieron que se tome conciencia sobre la tenencia responsable de animales. “Pedimos que se haga justicia y que estas cosas no pasen más. No puede ser que se tiren perritos como si fueran basura”, expresaron desde la comunidad educativa.

El caso volvió a poner en agenda el drama del abandono de animales en zonas rurales y semirrurales del departamento Monteros. Organizaciones proteccionistas locales recuerdan que dejar un animal indefenso en la vía pública es un acto de maltrato, y que puede ser denunciado en el marco de la Ley Nacional 14.346.