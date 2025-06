Fallo histórico: Cristina Kirchner irá presa y no podrá ser candidata

En un fallo histórico que sacude al escenario político y judicial del país, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este lunes la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión fue tomada de forma unánime por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron las apelaciones presentadas por su defensa, otros acusados y el fiscal, en el marco de la denominada causa Vialidad.

La sentencia ratifica lo resuelto por el Tribunal Oral Federal N.º 2, que había considerado a la ex mandataria como coautora del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, en relación con el direccionamiento de contratos de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez durante su gobierno. La resolución también incluye el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.

De esta manera, Cristina Kirchner se convierte en la segunda ex presidenta de la historia argentina condenada a prisión desde el retorno de la democracia en 1983, luego de Carlos Menem. El fallo tiene un efecto directo y contundente: la ex mandataria no podrá competir en futuras elecciones legislativas, frustrando así sus planes de disputar una banca provincial.

Ahora, el Tribunal Oral deberá resolver las condiciones de detención de los condenados. En el caso particular de la ex presidenta, que supera los 70 años, se espera que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario, aunque eso aún deberá resolverse.

El fallo de la Corte se fundó en la fórmula del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, utilizada en casos de alta trascendencia institucional. Los magistrados dejaron en claro que las instancias previas del proceso actuaron con respeto al debido proceso y valoraron correctamente la prueba producida. “La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático”, sostuvieron.

Entre los fundamentos, la Corte hizo hincapié en los vínculos económicos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, que incluían contratos de alquiler y gerenciamiento de hoteles pertenecientes a la familia Kirchner. Estas relaciones comerciales no fueron desmentidas por la defensa, que se limitó a decir que se trataban de actos legales. Sin embargo, para los jueces, estos vínculos fueron clave para determinar que la ex presidenta “relegó la ventaja económica para el Estado por la ventaja para sus intereses particulares”.

También se resaltó la intervención personal de Fernández de Kirchner en la emisión del decreto 54/2009, fundamental en la maniobra investigada. El fallo detalla que la condenada “se representó los elementos objetivos del tipo penal al momento de ejecutar los actos” y que tuvo “ánimo de lucro”, por lo cual su responsabilidad penal fue plena.

El rechazo de la Corte a las apelaciones también incluyó un severo llamado de atención a la defensa de la ex presidenta. “Lo señalado en esta instancia no es más que una reedición de todo aquello que fue oportunamente descartado”, afirmaron, advirtiendo sobre la falta de argumentos nuevos que refuten lo ya resuelto por instancias inferiores.

Esta resolución judicial no solo marca un hito en la historia institucional de la Argentina, sino que también deja abierta una serie de interrogantes políticos y sociales. Con el fallo firme, Cristina Kirchner queda fuera de la carrera electoral y se enfrenta a un futuro judicial que ya no admite más recursos ordinarios. La magnitud del fallo y el contexto en el que se produce —con una democracia madura y una ciudadanía cada vez más atenta al accionar del poder— lo convierten en uno de los hechos más trascendentes de las últimas décadas.