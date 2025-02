¿Estudiás abogacía? Podés hacerlo en la sede de Monteros

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán lanzó una convocatoria dirigida a estudiantes interesados en inscribirse en la carrera de Abogacía en la sede de Monteros. La Dirección de Educación, ubicada en Leandro Aráoz 290, estará disponible para brindar más información en el horario de 08:00 a 18:00.

La convocatoria está especialmente dirigida a aquellos estudiantes que deseen cambiarse de sede para estudiar cerca de casa. Los interesados deben solicitar el cambio mediante un Formulario Google:

✅ Inscripción a primer año en sede Monteros

✅ Inscripción de otros años en sede Monteros

Los estudiantes que deben completar este formulario son aquellos que ya están inscritos en la Facultad y que no hayan cursado anteriormente en la extensión áulica, así como aquellos que necesiten cambiar de sede para cursar el primer año. En cambio, los estudiantes que ya se encuentren cursando en la extensión áulica y no requieran cambio de sede, no deben completar el formulario.

Es importante destacar que el cambio de sede para el cursado de primer año está estrictamente sujeto a la disponibilidad de cupos. La asignación se realizará según la capacidad de cada sede, por lo que completar el formulario no garantiza el cambio solicitado.

El plazo límite para enviar las respuestas es el 07 de marzo a las 13:00. Luego de esa fecha, no se aceptarán nuevas solicitudes.