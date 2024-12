La China Suárez demandará a Wanda Nara tras sus polémicas declaraciones en lo de Susana

El paso de Wanda Nara por el living de Susana Giménez no solo generó un revuelo mediático, sino que ahora tendrá consecuencias legales. Según reveló Marcela Tauro en Intrusos, la China Suárez decidió iniciar acciones legales contra la conductora por las declaraciones realizadas durante la entrevista y por los chats que la mediática mostró en cámara.

Dice que todo lo que contó Wanda en lo de Susana no es verdad. Ni lo que dijo ni los supuestos mensajes que mostró son reales", afirmó Tauro, agregando que la actriz tomó la determinación de llevar el asunto a la justicia.

La demanda, aclaró la periodista, no incluye a Susana Giménez, quien solo actuó como conductora, sino que apunta exclusivamente a Wanda, quien rápidamente se defendió y mostró en su Instagram los chats privados que tuvo con la China antes de que estallara todo el escándalo.

En su paso por el living de Susana, Nara habló sin filtros sobre varios episodios polémicos de su vida privada que involucrarían a la ex Casi Ángeles. Uno de los momentos más explosivos fue cuando relató el incómodo encuentro en un restaurante de Buenos Aires, donde coincidió con Mauro Icardi y la China.

Ella se enojó mucho porque todo el restaurante nos estaba filmando. Empezó a decir que no quería que lo hagan, que ella no quería exponer nada y yo la paré: le dije que se calmara un toque.... que yo hacía 3 años que la evitaba porque sabía que si mis amigas la veían, lo que le hizo Pampita no era nada en comparación de lo que pensaban hacerle y que si no quería exponerse, no hubiera ido ahí", relató la conductora de Love is Blind.

Además, en la entrevista, Wanda mostró supuestos mensajes que Icardi le habría enviado, en los que hacía referencia a la China de manera despectiva. Entre risas, leyó uno de ellos junto a Susana: “Quedate tranquila, la tuve regalada y no le di bola”. Estas declaraciones desataron una fuerte reacción en la actriz, quien, según trascendió, desmiente todo lo dicho por la mediática.