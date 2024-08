"Me echaron para que nadie hable": la confesión del chofer de colectivo que fue despedido

Hay miedo y silencio entre los colectivertos tucumanos. Así lo asegura Daniel López, el chofer de El Córcel despedido por la empresa luego de que se viralizara un video donde el hombre cuenta la tragedia que evitó al volante el sábado 10 de agosto. "Me echaron para que nadie hable. Ese es el mensaje que quieren transmitir. Recibo a muchos compañeros en mi casa que me dicen: ’Si a vos con 30 años de servicio te echaron, ¿qué me van a hacer a mí?’".

La revelación del colectivero con 30 años de experiencia y 27 años en El Córcel enciende todavía más las alarmas en Tucumán. Son días críticos para el transporte público: por un lado, el aumento en debate; por el otro, unidades que se incendian una vez por semana.

La indignación popular llegó cuando se conoció la noticia del despido de Daniel, con causa de despido justificada y sin derecho a indemnización: "La carta documento la he estado recibiendo el 16 de agosto. Aducen que difamé a la empresa, que ocasioné el daño a los compañeros e infundé el temor en los pasajeros a viajar en la empresa".

"Yo al video lo hice para mis compañeros. Acá estamos hablando de vidas, nada más y nada menos. Yo mandé el video para mis compañeros y se viralizó. Yo no lo viralicé. Pero ya está: me desvincularon sin indemnización. Y soy el único sostén de mi familia: tengo a mi hija y a mi nieta a cargo. No sé cómo seguir. Pero al video lo volvería a hacer. Acá está en riesgo la vida de los pasajeros", reveló el chofer en El Ocho.

🚨 FUEGO EN UN COLECTIVO DE LA LÍNEA 4



Se habría producido un corto circuito en el tablero que está en el interior del colectivo, arriba del asiento del chofer. El fuego fue sofocado por dos policías y luego llegaron los bomberos.



Esto sucedió en Cuba y av. Avellaneda. pic.twitter.com/sbxRSSwUUY — Alvaro Mejuto (@AlvaroMejuto) August 16, 2024

¿Quiénes controlan las unidades en Tucumán? "El abogado de El Córcel dijo que el colectivo que yo manejaba ese sábado y que tuvo el desperfecto era una unidad del 2018 y que le habían cambiado un brazo nuevo hace unos días. Cuando le preguntaron por los controles en los galpones, el abogado dijo que los controles son periódicos. Pero no es así. Si fuese así, no se me hubiera salido la tuerca mientras manejaba".

Daniel López no tiene dudas: "Mi despido ha sido un mensaje para mis colegas. Me despidieron para que nadie más hable". Y remata lo que podría haber pasado aquel sábado: "Yo tengo 4 minutos desde la Córdoba y Catamarca hasta el Parque Avellaneda. Ese sábado, toda la Mate de Luna del Parque estaba llena con los gazebos de la feria. Era un sábado a la tarde. Iba a ser una tragedia. No lo fue. Pero puede pasar cualquier cosa en cualquier momento". (El Tucumano)