Tucumano pasó tres meses preso por falsa denuncia de violencia de género:“ella se autolesionó“

"Pase una situación muy mala de una falsa denuncia de violencia de género. Me alejaron de mi familia. Me tuvieron privado de mi libertad y haciendo pasar necesidades a mi familia. Hoy, gracias a la doctora Cecilia Tasquer, pude demostrar que era una mentira, una falsa denuncia de una mujer que quiso jugar con el sistema". Así comenzó su relato a la prensa Cristian Ramírez, un vecino de 36 años de la ciudad de Concepción.

Cristian contó el calvario que sufrió durante meses por la falsa denuncia de una mujer, Daiana Muñóz, "hermana de la mujer de mi hermano que se ensañó" con él, según lo manifestó. "El 26 de enero yo me encontraba en un pool y fue ella a donde yo estaba. Entró con una lata de cerveza, se quiso sentar conmigo y yo me alejé de ella Yo ya tenía una medida de alejamiento con ella. En eso me fui hasta la comisaría (de Concepción) y quise poner la denuncia, pero no me quisieron tomar la denuncia porque decían que tenía olor a alcohol. Cuando me voy a mi casa no puedo llegar porque ella me sigue por atrás. Me vuelvo a la comisaría a ver si hacían algo por la situación y cuando iba llegando, ella chocó su moto y me gritaba que se iba a lesionar para que yo vaya preso. Me asusto porque ella se estaba haciendo daño, sale la oficial de vuelta y ella la vio", explicó.

"Cuando quiero volver a mi casa, me aparece ella y me dice que no me iba a dejar en paz, que iba a estar preso o muerto. Yo todo esto le expliqué a fiscalía pero ellos se habían ensañado conmigo, porque no querían tomarme la declaración mía ni de testigos. Ellos se ensañaron con que yo esté preso", contó.

Y siguió: "Ella me denunció el 26 de enero. Denunció que yo le pegué, le pateé la cabeza, le rompí la moto y le puse un arma en la cabeza. Ella no tenía nada y se había hecho auto lesiones. Al otro día yo estaba con mi señora, fuimos a comprar para desayunar y los vecinos me decían que estaba toda la policía en mi casa. Decían que tenía pedido de detención".

Cristian continuó en su relato: "Me detuvieron y me dieron dos meses de prisión preventiva. Estuve alojado dos meses en la comisaría de Concepción. En el medio del proceso no me daban esperanzas, me sentía muy atrapado porque fiscalía me quería condenar. Estaba preocupado por mis hijos". El hombre comentó que tiene cinco hijos menores de edad y tiene a su esposa, madre de los hijos.

"A través de mi abogado Sergio Faiad les explicaba a ellos que tenía menores que tenía que cuidar, que tenía que trabajar, y ellos no escuchaban eso", añadió Cristian que se dedica a la colocación de durlock.

"En medio del proceso me había tocado el Juez Rojas (del Centro Judicial Concepción) y me había dictaminado un mes más de prisión. Pasé tres meses en prisión. En eso tengo la dicha que vuelve la Dra. Cecilia Tasquer (Jueza), la que empezó el proceso, y le dijo a fiscalía que ellos no contaban con ninguna clase de pruebas para tenerme así sufriendo.Le dijo al fiscal Castro que estaban haciendo las cosas mal y quedé sobreseído de la causa. Dentro del marco que se pueda ahora voy a empezar medidas contra ella", explicó Ramírez.

"Por como está la ley hoy es muy difícil comprobar. Para ellos ellas son un cuerpo que todo lo que digan es verdad, no se ponen con una objetividad de decir qué es verdad y qué no. Se quedan con el dicho de la víctima. Espero que esto sirva para muchas personas que pueden pasar lo mismo. Yo tengo tres hijas mujeres y obviamente que quisiera que la protejan de cualquier hombre violento pero que siempre que demuestren que sea verdad", cerró Cristian. (Vientos Tucumanos)