Video: Una mujer y y una niña resbalaron al cruzar una avenida y fueron arrolladas por un auto

Un grave accidente se produjo esta mañana en la zona de la Maternidad de Tucumán, entre una mujer con una niña y un automóvil.

Las dos mujeres cruzaban la transitada arteria por una zona que no correspondía, y al apurar el paso para ganar a un VW Up, la mujer resbaló y cayó delante del vehículo que iniciaba la marcha. Ambas mujeres fueron arrastrados un par de metros por el auto que detuvo su marcha ni bien sintió el impacto.



"El COMM informa un siniestro vial en el que sufrieron lesiones una mujer y una menor de edad al cruzar la av. Mate de Luna. Personal auxiliar y médico de la Maternidad realizaron traslado y primeros auxilios", informaron desde la cuenta de X (ex Twitter) de municipalidad Capitalina,