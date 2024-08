Asisten a productores afectados por incendios en los cerros tucumanos

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó que el Gobierno de Tucumán asiste a los damnificados por los incendios ocurridos en distintas localidades de los Valles Calchaquíes tucumanos y San José de Chasquivil.

Tras quedar extinto el fuego, Jaldo explicó: “gracias a Dios, no hemos tenido que lamentar víctimas fatales. Esto ya es importante. No hay duda que la quemazón en los cerros ha causado un daño. No nos olvidemos que en esa zona está radicada por pequeños y medianos productores que viven de la cría de ovejas, vacas y caballos. Es decir, que los utilizan como herramientas de trabajo”.

“En Tafí del Valle hemos distribuido alimentos. Los animalitos han quedado encerrados. No tienen pasto para comer porque se ha quemado. Hemos llevado alimento balanceado, maíz quebrado, rollos -de alfalfa-, de tal manera de que se puedan alimentar los animales en los corrales”, expresó.

El mandatario también informó que hoy a las 7 partieron diez camionetas rumbo a Anfama para asistir la segunda zona que sufrió incendios: “San José de Chasquivil, Anfama y Ancajuli. Ahí no se puede llegar en camión, así que salieron diez camionetas también con alimentos para animales que quedaron encerrados y no tienen pasturas”.

“No solo hemos trabajado en apagar el fuego, y en esto también debo agradecerle al Gobierno Nacional, que envió un hidroavión y un helicóptero. Agradecer a los rescatistas y a los bomberos de la provincia de Tucumán y a toda la gente que sin ser profesional, ni tener una capacitación, con lo que tenían, ayudaban a apagar el fuego”, destacó.

Y manifestó que en la etapa posterior al incendio se trabaja para “alimentar a los animales, darles un servicio sanitario porque algunos han quedado heridos por las quemazones. Otros por ahí también han quedado por el humo, por la ceniza, con alguna enfermedad. También hemos mandado medicamentos y veterinarios. Es decir, les vamos a dar toda la atención que realmente se necesita porque la verdad que el incendio ha sido muy grande, ha sido por mucho tiempo, y realmente ha hecho mucho daño. Estamos hablando entre 9.000 a 10.000 hectáreas en los cerros de los Valle Calchaquí. Nunca visto en la provincia de Tucumán”.