Las dificultades que se vienen con el billete de $20 mil

El nuevo billete de $ 20.000 ya tiene fecha para comenzar a circular, según lo confirmado por el Banco Central y con su lanzamiento, también se viene un gran dolor de cabeza para los bancos y muchos de sus clientes habituales.

Según explicaron desde el Banco Central, el nuevo billete de $ 20.000 comenzará a circular en Argentina a fines de octubre. A partir de ese momento se convertirá en el billete de mayor denominación en Argentina y también en un problema, al menos por unos meses.

Cómo es el nuevo billete de $ 20.000

Según confirmaron desde el Banco Central, el nuevo billete de $ 20.000 lleva la figura del prócer Juan Bautista Alberdi, el ideólogo de la Constitución Nacional de 1853.

"El protagonista del billete de $ 20.000 será Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Constitución Nacional de 1853, cuyo retrato estará en el anverso. Como ilustración central del reverso estará la recreación de la casa natal del abogado, diplomático, economista, escritor, filósofo, periodista y político", explicaron desde el Banco Central.

El problema del nuevo billete de $ 20.000

Con la puesta en circulación del nuevo billete de $ 20.000, va a resurgir un problema que ocurre siempre que el Banco Central lanza un nuevo billete y que tiene que ver con el uso de los cajeros automáticos.

Cada vez que entra en circulación un nuevo billete, los cajeros automáticos deben ser adaptados para recibirlos cuando un cliente quiera depositarlo. Sin embargo, esto puede demorar hasta tres meses. Es una situación que ya ha ocurrido en el pasado con los ejemplares de $ 1.000, $ 2.000 y $ 10.000 y que ocurrirá nuevamente con el nuevo billete de $ 20.000.

Desde el Banco Central esperan que todos los bancos habrán adaptado sus cajeros automáticos en enero. No obstante, esto no quiere decir que estas máquinas no darán el nuevo billete de $ 20.000, ya que el problema afectará solamente al momento de realizar un depósito.

Hasta que todas las caseteras de los cajeros automáticos no sean adaptadas, los bancos recomiendan que todos los que necesiten depositar y tengan algún ejemplar del nuevo billete de $ 20.000, los cambien en las ventanillas de cada entidad.