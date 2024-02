Bajo el régimen libertario los monterizos deberían pagar casi $5 mil un boleto a la capital tucumana

Luego de que la ley "Bases" no pasará el Congreso, se revitalizó la arremetida del gobierno de Javier Milei contra las provincias. El ministerio Economía anunció ayer jueves la eliminación del Fondo Compensador del Interior por el que se subsidiaba a las empresas de transporte de Tucumán y el resto del país, a excepción del AMBA. Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), advirtió que el boleto debería costar entre $1000 y $1.100.

En diálogo con LG Play, Berreta se refirió a cómo impactará en la provincia la medida anunciada por el gobierno nacional: "Sacar el Fondo Compensador es como patear a alguien que está en el piso, tratando de levantarse".

Hoy la Secretaría de Transporte informó que reducirá el subsidio a las empresas de transporte. Los subsidios irán directamente a los pasajeros con Tarifa Social mediante la Tarjeta SUBE. A su vez, el Gobierno confirmó que eliminará el Fondo Compensador del Interior que se encargaba de subsidiar al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país. Con esta medida, los gobernadores ahora deberán decidir si quieren destinar más recursos para contener el precio de los pasajes o si habilitan a las empresas a aplicar incrementos en los próximos meses.

"Nosotros, como sector empresario, no tenemos problema en que se subsidie al usuario, para lo cual el usuario va a tener que pagar la tarifa plana y el gobierno va a segmentar a quién le corresponde y a quién no. Esto no se puede implementar de un día para el otro", dijo el empresario, quien estimó que trasladar el sistema SUBE a Tucumán llevaría unos ocho meses. "Se habla de la SUBE, pero primero deberían homologar otros sistemas, en provincias como Salta y Tucumán", dijo./ El tucumano

El valor del boleto para Monteros

berreta insistió en que eliminar el fondo compensador sería otra degradación para todo el interior. En este marco, un boleto urbano para San Miguel de Tucumán debería costar entre $1000 y $1.100. En esa línea el aumento, por la quita del subsidio, sería de un 513%.

Si se traslada el aumento indicado porcentual del precio del boleto de Monteros a la capital tucumana, el valor sería una locura. Los monterizos, que hoy ya pagan más de $900 el pasaje de ida, pasarían a abonarlo a $4873. En definitiva necesitarían un aproximado de $10 mil para ir y volver, bajo las mismas condiciones que ya todos conocen: muchas veces parados, con demoras y largas esperas para poder acceder a una unidad.