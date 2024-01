Encerró a su novia por celos y cuando llegó la policía se tiró de un 7° piso: se fracturó los dos brazos

La víctima arrojó notas por la ventana “Ayuda, por favor, mi novio no está bien, no me deja salir, ayuda”, por lo que personal policial logró rescatarla. Intervino la Unidad Especializada de Violencia Familiar y de Género de Feria del Ministerio Público Fiscal. Prisión preventiva por 30 días.

Por un hecho ocurrido en un departamento ubicado en calle Lavalle, al 500 de San Miguel de Tucumán, el Ministerio Público Fiscal realizó hoy miércoles, 17 de enero, una audiencia multipropósito en la cual se formularon cargos y se pidieron medidas de coerción de máxima intensidad contra un sujeto acusado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

El auxiliar de fiscal, Exequiel Filmann, por delegaciones del titular, fue el encargado de relatar la aprehensión del imputado, realizada el 15 de enero pasado a horas 11:00 aproximadamente en intersección de calle Bolívar y Congreso de esta ciudad, por personal policial, luego de una fuga y persecución a pie, a posterior que el imputado privara de la libertad a su pareja.

Según la teoría del caso, el día lunes 15 de enero a horas 02:00 aproximadamente, en circunstancias en que la víctima se encontraba en el domicilio de calle Lavalle al 500, piso 7, de esta ciudad, en compañía de su pareja, fue que este comenzó a revisar su teléfono celular y a hostigarla por celos. Fue así que luego de una discusión, la encerró con llaves en una habitación del departamento mediante violencias, le propinó una cachetada, y la privó así ilegalmente de su libertad. Esta situación se mantuvo hasta horas 11:00 aproximadamente, luego de que la mujer pidiera auxilio, arrojando notas escritas por la ventana y se hiciera presente personal policial y posteriormente procedieron con la aprehensión del acusado. El encartado intentó darse a la fuga saltando del 7° piso, causándose fracturas en ambos brazos.

Finalmente, el juez actuante resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, por lo que el acusado estará con prisión preventiva por el término de 30 días.