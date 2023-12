La justicia de Monteros condenó a un técnico por instalar software espías en computadoras de mujeres

Siete jóvenes tucumanas sufrieron violaciones a su privacidad mediante engaños por parte de un técnico informático de la ciudad de Famaillá. La Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento en Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos contra la Integridad Sexual del Centro Judicial Monteros, llevó a cabo la investigación del caso, donde luego pidieron la elevación a juicio.

Durante el lunes pasado, y mediante un juicio abreviado, el juez Mario Velázquez del Colegio de Jueces de Monteros condenó a un sujeto de 37 años a una pena de 3 años de cumplimiento condicional por violación de la intimidad y daños (art. 153 y 89 del Código Penal).

Desde la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento en Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos contra la Integridad Sexual del Centro Judicial Monteros, explicaron a MONTERIZOS, que el caso es novedoso en Tucumán y sentará un precedente sobre estos hechos que encuadran en ciberdelitos, violencia digital con el agravante de violencia de género.

"Las víctimas detallaron los movimientos y el ardid que utilizaba el condenado para ganarse su confianza y así poder tener accesos a sus dispositivos", indicó la Dra. Priscila Hirt, quien junto a la Dra. Graciela Maccio, coordinan la unidad fiscal, ya mencionada, y el auxiliar fiscal, Dr. Eduardo Bórquez, investigan estos hechos con el equipo de instrucción. Todo ellos estuvieron a cargo de la Dra. Fiscal, María Eugenia Posse.

El condenado, que además pertenecía al área de Monitoreo de la Municipalidad de Famaillá, engañaba a sus víctimas y al mismo tiempo arreglaba sus equipos tecnológicos, instalaba diversos programas espías sin el consentimientos de las mujeres. Todo esto tuvo su punto de inflexión en el año 2022, cuando por entonces su novia y una de las víctimas descubren al sujeto.

R.G, una de las víctimas, habló con el diario Página 12 y dijo: “Un día empecé a revisar su computadora, porque hacía rato venía con sospechas... Cuando entraba a su pieza sin avisarle lo encontraba viendo videos que mostraban la habitación de una persona y el formato no era de una página de internet, sino más bien como de un video chat. Entonces revisando los archivos en la carpeta de videos encontré todo: videos de la vida diaria de muchas chicas que conocía y que claramente se notaba que ellas no sabían que eran grabadas”.

Su ex novia también contó que el condenado realizaba cualquier tipo de artilugios para chantajearla y pedir que no denuncie los hechos, que se suscitaron desde el 2017 en adelante. Robles, entabló estrecha confianza con todas las mujeres, y así lograr que les proporciones datos para ingresar a diversas cuentas virtuales. Desde entonces, el condenado no paró de llenar discos con grabaciones, videos y chats.

Por todas estas evidencias y la investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento en Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos contra la Integridad Sexual del Centro Judicial Monteros. El equipo del ECIF, dependiente de Ministerio Público Fiscal, analizó los elementos tecnológicos secuestrados y fue vital para llegar a la condena condicional, firmada por el Juez Velázquez, a la inhabilitación para ejercer su profesión. Además en ese lapso, el acusado deberá cumplir con las siguientes reglas de conductas:

La promesa de someterse al procedimiento.

La obligación de permanecer a disposición del tribunal y concurrir a todas las citaciones que

se le formulen.

Fijar domicilio en domiciliado de residencia, y en caso de modificarse deberá ser informada al Juez de Ejecución correspondiente.

La prohibición de portar cualquier tipo de arma de fuego propia o impropia sin que sea necesaria la acreditación de aptitud de disparo del arma o su munición.

La obligación de presentarse del 1 al 10 de cada mes ante la comisaria de Famailla; debiéndose labrar acta por parte de la Comisaria, y ser remitida a la Unidad Fiscal para su control, informando cualquier novedad a este Colegio de Jueces. Proceda la O.G.A. a librar oficio al Sr. Jefe de Comisaria a tal efecto.

La obligación del imputado de participar del programa para varones que ejercen violencia, dictado por la Secretaria de Mujer de la provincia y/o en un programa similar de concientización en temática de violencia de género, debiéndose acreditar inscripción en el plazo de 10 (diez) días. Una vez finalizado el programa, deberá presentar certificado ante la Sra. Jueza de Ejecución.

7- Iniciar un Tratamiento Psicológico en una Institución Pública o Privada por el plazo qu estipule el profesional interviniente debiendo acompañar de manera mensual certificados que acrediten el cumplimiento del respectivo tratamiento ante el Juzgado de Ejecución de Sentencias para el contralor del presente convenio de juicio abreviado.

8- La Prohibición o Restricción de Acercamiento en contra del imputado para que el mismo se abstenga de acercarse a una distancia inferior a 300 metros de las personas de las víctimas. Asimismo se solicita que se ordene al acusado se abstenga de realizar actos de turbación, perturbación o intimidación directa o indirecta. Además la prohibición de todo tipo de hostigamiento en forma directa o indirecta, ni por interpósitapersona, ni por cualquier medio informático, mensajes de texto, llamadas, whatsapp.

La obligación de abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de consumir estupefacientes.

Donar lo recuperado por el delito a una institución de ayuda a las mujeres que sufren violencia de género que designe la Oficina de Políticas Reparatorias del MPF.

Otorgar una reparación económica a las víctimas.

El compromiso de no llevar a cabo servicios laborales para el Estado Nacional, provincial o municipal en lo referente a su oficio en el área de informática, mientras dure la ejecución de pena condicional.

”Trabajar con perspectiva de género implica el esfuerzo de los operadores de justicia por ponerse en los zapatos de las víctimas y entender que son personas con sus contextos, con sus experiencias y realidades”, expresó el magistrado tras la resolución del caso.

Al mismo tiempo, desde la justicia se informó que todo los elementos secuestrados al condenado (monitores, tablets, notebooks, CPU, televisor, entre otros equipos tecnológicos), el Ministerio Público Fiscal lo donará a instituciones o albergues que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género y a escuelas rurales.

En la Unidad Fiscal, los investigadores recalcaron que las víctimas fueron sometidas a daños en la salud mental por todo lo acontecido y por los constantes ataque hacia sus vidas privadas.