Carlos Maslatón fustigó a Milei: "Si llega a presidente, no va a hacer nada de lo que prometió"

El abogado liberal Carlos Maslatón, quien este domingo se mostró en redes sociales con las boletas de Javier Milei en el momento de la votación, aseguró que el candidato de La Libertad Avanza no podrá prosperar en nada de lo que prometió durante su campaña si es que gana las elecciones: "Si llega a presidente no va a hacer nada de lo que prometió o se va en tres meses", afirmó.

Maslatón, que dice conocer muy bien la interna y el pensamiento de Milei, enfatizó: "Hay dos posibilidades, o pone en práctica todo lo que dijo y fracasa en tres meses y se va, o dice ’todo esto que yo dije es una broma para Tinelli’, o hace como Frondizi y dice ’todo lo que dije en realidad no lo dije’".

En diálogo con El Método Rebord, el abogado justificó sus dichos y aseguró que lo que promete el liberal no se puede llevar a cabo: "Las cosas que él tiró no se pueden aplicar. Pero no por un problema de costo político, sino porque están mal, están lógica y técnicamente mal".

En otro tramo de la entrevista admitió que en estas PASO lo votó aunque en los últimos meses haya mostrado diferencias: "Lo voté hoy por una cuestión de disciplina ideológica histórica", contó e insistió en su mirada sobre si llega a la Casa Rosada: "Yo te digo, si el tipo gana va a tener que cambiar todo, sino corre peligro su propio gobierno, por mas que hoy tenga el 40 por ciento".



En enero, Maslatón se distanció de Milei y denunció que fue proscripto de su fuerza política por su intención de competir en una PASO como candidato a presidente de La Libertad Avanza.

La pelea entre Milei y Maslatón no es nueva. De ser inseparables en la elección pasada al divorcio político hubo varios episodios que tuvieron como protagonista a una persona: Karina Milei, la hermana del diputado de La Libertad Avanza, a la que él mismo llama “El Jefe”. Maslatón la acusó de llenar el entorno del economista de dirigentes non sanctos y hasta la comparó con López Rega.

“Karina es (Carlos) Kikuchi y Kikuchi es Karina. A no engañarse. Isabel era López Rega y López Rega era Isabel. Nosotros, Avanzan los Aliados, somos el nacional-sindicalismo. El líder Milei (Perón) debe reaccionar. Antes de que el Eje Karina-Kikuchi lo lleve a la catástrofe irreversible”, escribió en sus redes, meses atrás, en junio, cuando de alguna forma comenzaba a vislumbrar este desenlace. (Clarín)