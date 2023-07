Capital aprobó el aumento del boleto y los monterizos tendrían que pagar casi mil pesos para viajar a San Miguel

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dictaminó un aumento en el precio del boleto de colectivos. ”Se llegó a un acuerdo por el incremento del boleto y el precio pasaría a ser $120. En una próxima sesión se tratará entre todos la promulgación de la ordenanza”, expresó el presidente de la Comisión de Transporte del Concejo a la prensa.

Según el funcionario, “los diferentes integrantes de la Comisión, donde también está representando el ejecutivo municipal, trajeron una propuesta y llegamos a ese valor, que sería un 42.8% de aumento”.

Si bien esta nueva tarifa representa un nuevo golpe a la economía de los tucumanos, la nueva tarifa, está muy por debajo de lo que solicitacabn los empresarios de AETAT: “Siempre plantean lo mismo. Vienen con sumas irrisorias e imposibles. Nosotros hoy sacamos una diferencia de 36, ellos pedían un aumento de $360”, explicó Coronel.

Además, el concejal adelantó que el informe escrito del municipio no llegó, pero sus representantes, Ávila y Argañaraz, trajeron un estudio de costos y “a partir de eso discutimos, votamos y llegamos al número 120”.

Suba para el interior

Solo será cuestión de unas semanas para que el servicio de mediana distancia también suba el valor en el boleto. Los monterizos ajustan los bolsillos, pues viajar de Monteros a San Miguel o viceversa también costaría un 40% más, que el valor actual.

Hoy viajar de Monteros a San Miguel cuesta en la empresa Tesa $350, mientras que el ida y vuelta está a $660. El valor del ida subiría casi a $500; por lo tanto, ida y vuelta costará más de $1000.

Descuentos para obreros

Coronel también se refirió a la posibilidad de una mejora en los descuentos para los boletos obreros “Desde SEOC vinieron con una nota el día viernes pidiendo que directamente no se aumente nada. Lo que me parecía raro es que no tenían conocimiento de que existe un abono social para los empleados de comercio. Se les explicó ese descuento que tienen en 84 pasajes y quedamos que en una próxima reunión vamos a articular para ver como se puede mejorar”.

Además, el presidente de la Comisión de Transportes adelantó que el nuevo valor se aprobará en la próxima sesión y estará determinado por el presidente del Concejo en conjunto con el presidente de los bloques, algo que podría darse el jueves.

En esta misma línea, Ernesto Nagle, representante de la Comisión adelantó que durante este lunes se realizará una reunión para acordar con el presidente del Concejo y otros bloques cuando será la próxima sesión.

El concejal relató que trataron de buscar un equilibrio para que tanto usuarios como empresarios no se vean tan afectados. Además, Nagle invitó a estos últimos a reveer algunas cuestiones relacionadas al servicio y al estado de algunas unidades: “Como concejales tratamos de equilibrar la economía del usuario y que las empresas sigan funcionando. Ese fue el debate de todos los concejales de las distintas fuerzas políticas: que haya el menor impacto en el bolsillo de los usuarios y que las empresas sigan funcionando. Llegamos a un criterio unificado por todos. Entendemos que es para que las empresas puedan seguir porque, si bien reciben ayudas con los subsidios, es también importante un aumento en las tarifas. Acá estamos afrontando esta situación y creemos que es lo que tiene que costar el boleto para que puedan seguir funcionando”.