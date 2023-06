☀️ Mañana fría en este Sábado con sol pleno y máxima de 18° C

La ola polar llegó para quedar en todo el norte argentino y Monteros no es la excepción. El frío se hizo sentir durante toda la semana y también habrá que estar abrigado en este fin de semana largo.

Para hoy en el departamento Monteros

El cielo amaneció despejado y con el sol erigiéndose tibiamente por el horizonte saliente. La máxima para este sábado será de 18° C, mientras que la mínima se situó en los 3° C a las 7 de la mañana. No se esperan lluvias a lo largo del día y la sensación térmica irá un par de grados menos debido al ingreso de los vientos de los sectores este y noreste.

En Tafí del Valle, el amanecer los encontró con - 1° C, y la máxima trepará a tan solo 14°. C. En la villa el cielo estará despejado durante toda la jornada. Eso si, a abrigarse