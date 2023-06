Impactante: ingresó al hospital Padilla con un cuchillo clavado en el ojo

Un grave y violento hecho ocurrió en la madrugada de miércoles en la capital tucumana. Un hombre, indentificado como Julio Roberto Sosa, de 65 años, ingresó con un cuchillo del tipo sierrita clavado en uno de sus ojos, tal lo demuestra la terrorífica imagen de esta nota.

Según el informe policial, el violento suceso ocurrió ayer en el pasaje Exupéry al 2500 y el estado de Sosa, quien será operado en las próximas horas, es grave. “Es una situación grave porque ha penetrado un arma blanca a través del globo ocular y está dentro del cráneo. Ahora se encuentra entubado y en buen estado general”, explicó el director del Hospital Padilla Jorge Valdecantos, al sitio El Tucumano.

“Nosotros en terminología médica lo llamamos empalamiento porque entró algo dentro del organismo. La recomendación es, si la persona está bien, no tocar. Por ahí, si hay un metal, palo o algo que entra en el abdomen o en el tórax no hay que retirarlo, hay que traerlo como está a la guardia. Hay que venir urgente a la guardia y no sacar”, indicó el profesional.

“Se han dado casos de estas heridas penetrantes en órganos vitales como arterias o venas que hay que dejarlos donde están porque, si uno las retira, empieza el sangrado y ahí perdemos al paciente como consecuencia del sangrado”, explicó Valdecantos.

Al ser consultado sobre las tareas que realizaron al paciente, Valdecantos comentó: ingresó ayer a la madrugada, consciente, pero con un cuchillo clavado en el ojo izquierdo. Justo entraba en el vértice del ojo, en la cara interna. Luego se fue deteriorada y le tuvieron que hacer reanimación, quedando entubado. Durante la mañana se realizó un procedimiento en nuestro quirófano híbrido y, mediante visión radioscópica, se extrajo esa arma blanca, el cuchillo. Inmediatamente se pudo ver desde la carótida y una arteriografía confirmó que no había tenido una lesión vascular dentro del cerebro, que es lo más peligroso: que ingrese algo cortante y corte el origen de la carótida. El arma quedó muy cerca de la carótida intracraneana”, explicó el director.