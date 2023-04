El fútbol tucumano celebra el regreso de Darío Romero a las canchas

Una lesión en ligamento lateral interno de una de sus rodilla, fue el motivo del alejamiento de las canchas de Dario Romero, el monterizo, que fue campeón de la Liga Tucumana en 2015 y 2018 con Ñuñorco y campeón del Torneo del Interior con Almirante Brown de Lules en 2014.

Dario, que venía con una gran temporada en Ñuñorco, tuvo que someterse no tan solo a una intervención, sino a dos por el mismo problema ¿El motivo? Durante la primera operación, uno de los profesionales colocó mal un tornillo en el ligamento, por esa razón quedó parado 8 meses hasta someterse a una nueva cirugía.

La desazón, la bronca, y el dolor de no poder volver, hicieron que los días fueron oscuro, pero la ayuda de su familia, su novia, sus amigos y conocidos, fue vital para que Darío regrese a las canchas y que el domingo pasado haya debutado nuevamente en la Liga Tucumana con Deportivo Aguilares.

"Muchas cosas se han cruzado por mi cabeza en el día previo al partido y en la noche anterior", comienza diciendo Dario a MONTERIZOS. "Siempre que jugaba partidos importantes sentía esa ansiedad, y este domingo fue uno de eso, por todo lo que ha pasado en este tiempo, pero yo trataba de tomarlo con tranquilidad", afirmó, y agregó que ya se venía preparando desde la pretemporada con sus nuevos compañeros. "En lo personal me sentí bien, por ahí un poco con falta un ritmo de juego, pero vamos a ir mejorando partido tras partidos".

Cuando habla sobre el partido y los días previos se lo nota emocionado y que disfruta el momento. Claramente el recuerdo de la lesión, los contratiempos, la pandemia, hicieron que por rato el fútbol lo vea desde lejos y el regreso más al fondo, pero el apoyo de su familia fue fundamental.

Con la cinta de capitán en Ñuñorco

"La primera cirugía ha costado muchísimo en la recuperación y cuando ya quería arrancar me descubren un tornillo fuera de lugar o mal puesto no se la verdad, pero me tuvieron que operar de urgencia para sacar ese elemento", dijo con un poco de bronca, pero rescató el empuje y el apoyo de los suyos. "Lo que han sido para mi, mis viejos, Camila, mi novia, y mis hermanos, fue importantisimo, fueron mi sostén para que yo no cayera en el abismo", sostuvo.

Párrafo aparte también para los profesionales que estuvieron con él en todo momento. "Le puse muchas pilas para salir adelante y rápido, pero también tuvieron mucho que ver el profesor Jorge Solórzano y el kinesiólogo Carlitos Soria, ellos me han ayudado mucho, y están pendiente hasta el día de hoy sobre mi evolución y trabajo. También quiero agradecer a mi amigo el "kine" Guiliano Lorini que puso todo de sí para ayudarme y salir adelante.

"Todas esas son las personas que estuvieron ahí conmigo, que me alentaban a seguir que todo estaba más cerca y que dependía de mí, de mis fortalezas, mi ganas, a pesar de la edad, yo sabía que tenía que seguir poniendo el pecho y que pronto llegaría el reencuentro a las canchas", dijo.

Darío revela la importancia del entorno, de estar rodeada de buenas personas en los momentos justo, una especie de psicología para que el motor y la búsqueda constante de su pasión llegará a buen puerto en este 2023.

El llamado de un "Gusano" de color "Celeste"

La palabra Ñuñorco regresa nuevamente, lo decimos así porque un llamado de un crack, hizo posible el reencuentro con las canchas.

Sucede que Gustavo "Gusano" García, el volante que brilló en los torneos Argentinos con la "Banda Roja", pilló el teléfono y marcó el número de Darío. "Me llamó el profe, y primero me contó porque no estaba jugando, le explique sobre la lesión y el no dudó, confió en mí y me llevó para su proyecto en Deportivo Aguilares".

"En el Celeste hay mucho cariño, se ha formado un gran grupo humano en el día a día, estoy tratando de dar lo mejor en cada entrenamiento para estar al cien por cien en cada partido, nos va ir de la mejor manera", sentenció.