Un exjugador de Ñuñorco despidió al “Lobo” Ugarte con una emotiva carta

La muerte del querido ex jugador y ex técnico de Ñuñorco, Eduardo Sáenz de Ugarte, caló hondo en el ambiente del fútbol tucumanos. Hinchas, jugadores y amigos despidieron con emotivas palabras al “Lobo”.

Uno de ellos es Luis Gómez, quien jugó en Ñuñorco en la temporada 2004-2005 del Argentino A. El ex jugador expresó en su cuenta de Facebook:

Como explicar lo que fue este personaje en mi vida, volví de Bs.As rendido por no lograr mi sueño, sin ganas de seguir en el fútbol y me dio una oportunidad en Concepción FC; me llevó al Cocodrilo Graneros para ascender y salir campeón. Me recomendó a Ñuñorco de Veronesse, me represento ante San Martín de Tucumán, con la chancha Ale ni más ni menos, medió mi pase con una gran persona como Roque Graneros para posterior ir a Atlético, me llevo a Mitre (Santiago) para estar a una llave del ascenso, me repatrió al Cocodrilo para ser semifinalista de la liga A Tucumán, ascendiendo y luego ser 3ro en el Torneo del Interior.

Aún después de retirado me dio ánimos para ser DT y seguir sus pasos en su escuela. Nos peleamos, discutimos, estuvimos años sin hablarnos…me ayudó me guió y enseñó fue el mejor DT que tuve, el que sabía mis tiempos, cuando tenerme en el banco, cuando ponerme de titular, como putearme si lo necesitaba o hablarme como un padre; me dio libertad en la cancha, me formó y me enseñó que al fútbol se lo ama o nada, por eso hoy me cagué de dolor, porque se va mi mentor y por que aún teníamos muchas más charlas de fútbol, que ya no podrán ser, por que creía que El Lobo era eterno…"