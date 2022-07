Los nodos de vacunación se preparan para recibir las dosis de Sputnik para refuerzos

Esta mañana el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, junto al secretario Ejecutivo Médico, Miguel Ferre Contreras, recibieron el cargamento destinado a aumentar el stock que será distribuido en los distintos nodos, de manera que la población continúe inmunizándose contra el Covid-19.

"Con esta llegada completamos 450.000 dosis que tenemos de reserva para seguir protegiendo a los tucumanos, por eso seguimos solicitando a la comunidad que se vacunen y se coloquen las dosis de refuerzos porque estamos en el momento del invierno más crítico por las temperaturas y aumentan las actividades en espacios cerrados", explicó el funcionario.

Y continuó: "Tenemos una alta circulación viral comunitaria, por lo que, si una persona que no tiene el esquema completo de vacunas se contagia, puede hacer un cuadro grave". En este sentido, Medina Ruiz recordó que los nodos dispuestos en toda la provincia están funcionando de lunes a viernes, y los sábados de manera rotativa, tanto en la capital como en el interior.

"Insistimos en que las personas que se vacunaron y tienen pendientes las dosis de refuerzos –mientras hayan pasado cuatro meses desde la última colocación- se acerquen a los nodos para protegerse", resaltó el ministro.

Para finalizar, el funcionario aseguró que los tucumanos están preocupados en colocarse las vacunas correspondientes al Covid, como así también de la gripe: "Ayer se colocaron cerca de tres mil dosis, lo que nos da la satisfacción que nuestra población es consciente de la importancia de la vacunación".

En la oportunidad, los funcionarios junto a la fiscalizadora del nodo, doctora Laura Trejo, aprovecharon para dialogar con beneficiarios que se acercaron al Autovac a recibir su inmunización y darles consejos preventivos a tener en cuenta en época invernal.

Silvana de 43 años estuvo esta mañana colocándose su tercera dosis en el nodo de Jujuy al 1300 y aprovechó el momento para extender un mensaje a la comunidad: "Es importante que todos estemos vacunados, sobre todo ahora que hace frío y hay muchas enfermedades respiratorias".

"Yo nunca me enfermé de Covid y creo que en gran parte fue gracias no sólo a la vacunación, sino a los cuidados que tengo a diario para no contagiarme. Me parece importante que todos, tanto chicos como adultos y adultos mayores, estemos inmunizados para que nos cuidemos entre todos y colaboremos como sociedad", cerró.

En Monteros

El nodo de vacunación en Monteros funciona actualmente en el CIC de Mínima, al lado de la Terminal de Ómnibus. Las personas pueden acercarse de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.