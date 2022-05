Milei eliminará el Ministerio de la Mujer: “No voy a pedir perdón por tener pene”

El evento, al que asistieron cientos de seguidores que gritaron y cantaron desde su llegada al predio de La Rural, fue conducido por Viviana Canosa.

Durante la entrevista, que comenzó cerca de las 21, el diputado adelantó que si es presidente eliminará el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad.

"No voy a pedir perdón por tener pene", afirmó. Y agregó: "No tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad es ante la ley".

"Las mujeres no somos víctimas. Yo no me siento menos que un varón, de ninguna manera", completó Canosa, quien se despachó con una larga lista de halagos para el economista, a quien definió como un gran amigo. Aunque en algún momento se animó a bromear con algo más: "No cuentes lo nuestro", dijo, entre risas.

Verborrágico, Milei destacó el rol que cumple su hermana -a quien comparó con Moisés y llama "El Jefe"- y se emocionó al recordar que estuvo con él en todo momento. También afirmó que su crecimiento político está respaldado en la juventud y denunció que le "voltearon" un acto en La Matanza.

Incluso habló con admiración de Mauro Viale. "Un día me dijo. Vos mirá todo esto como un round de box. Tenés tres minutos para meter toda la idea y en el primer minuto tenés que meter la piña de knockout", recordó.

Hubo algunos abucheos para Alberto Fernández cuando Canosa recordó la irrupción de Milei durante la pandemia (o "plandemia", como lo denominó la conductora de TV). Y aplausos para el riojano Martín Menem, al que el diputado definió como "el sobrino del mejor presidente de la historia".

Segundos después hubo cantitos de cancha -con el cierre de "comunismo o libertad"-, arengados por Canosa. Y chicanas para Gerardo Morales. "Es el que me censuró el Jujuy", denunció Milei, quien también aseguró que en su acto realizado en Mendoza reunió a más de 15 mil personas.

Sobre las próximas elecciones, el diputado aseguró que está armando una estructura a nivel nacional para que no le "roben" los votos. Y vaticinó: "Si entramos en la segunda vuelta, ustedes van a decir en la conferencia del futuro presidente de la Argentina".

Milei denunció operaciones y habló sobre la repercusión que tuvo la foto que lo mostraba con un chaleco antibalas durante un acto. "Yo pedí el mío pero no tengo nada", se río Canosa. "Hay que ver si podés entrar sin chaleco a La Matanza", respondió el economista. "A mi la gente me cuida", aseguró la conducta. "Yo me siento Mick Jagger", cerró el diputado.

En otro pasaje de la entrevista Milei aseguró que fue víctima de múltiples amenazas y contó una situación puntual en la que, según precisó, le dijeron que si no aceptaba una valija con dinero le iban a "romper toda la vida".

"En un momento a la gente que trabaja conmigo nos vinieron a amenazar, que si no aceptábamos la valijota me iban a romper toda mi vida. Tienen 25 personas que están todo el día trabajando para hacer todas estas maldades. Se metieron hasta con mi historia clínica", dijo.

En el cierre, mientras contaba cuándo se acercó a las ideas libertarias, tuvo espacio para la chicana futbolera. "La batalla cultural es importantísima pero no hay que descuidar la batalla política. Será muy linda la hinchada de Boca, que hoy eliminó a Racing, el equipo de ese señor (en referencia a Máximo Kirchner). Pero me di cuenta que cuando yo iba a la cancha, los goles los hacía Palermo o Messi. Te tenés que poner los cortos, los botines y salir a patear, porque si no los políticos de porquería, ladrones, se los van a llevar puesto", aseguró.

Y concluyó, entre aplausos: "Si no nos hubiéramos metidos, jamás estas basuras hubieran cambiado el mensaje. En cada una de nuestras acciones damos testimonio de la defensa de la idea de la libertad y eso es lo que está haciendo que la casta tenga miedo".

Tras abrazarse con Canosa, quien pidió que el público cante, dijo que debía quedarse en la Feria para firmar 250 libros. (Clarín)