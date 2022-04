¿Qué se hace con los monterizos que siguen acosando en la calle?

Salí de casa algo apurada, hoy tengo muchas cosas que hacer y que atender, pero lo primero y porque queda camino a donde voy, paso por la farmacia, salgo de ahí y acelero el paso.

Es una mañana agradable, fría propio del otoño, pero pronto hará calor, el ritmo en la calle comienza a ser intenso a ésta hora, porque es el momento de ingreso a las escuelas. Estoy en el microcentro ya, cruzo la calle y en la esquina casi imperceptible, otra vez el mismo tipo, su voz, su mirada, su saludo innecesario, su comentario.

Otra vez dudo, porque alrededor, aunque se dieron cuenta, aunque el mozo del bar en dónde está este tipo se dio cuenta, aunque la señora que pasó al lado, también advirtió la situación, nadie reacciona ¿Sigo o lo enfrento?

Este 7 de abril es el Día de la Lucha contra el Acoso Sexual Callejero en nuestro país. En Tucumán desde hace unos años la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Social realiza actividades para visibilizar la problemática y ponerla en agenda con acciones concretas con grupos de varones.

En Monteros desde la Fundación Sororidad Activa Monteros se concretó en 2019, y por primera vez, un mapa de los puntos geográficos de mayor acoso en la ciudad. La incomodidad de verse expuestos desde algunos, solo algunos locales comerciales, permitió que por un tiempo desaparecieran esas miradas y comentarios innecesarios de los hombres que frecuentan bares, o que se ubican en determinados puntos de la ciudad.

¿Pero qué pasa hoy? Otra vez pasar por la vereda dónde están las remiserías, locales comerciales, quinielas, o espacios públicos en general y hasta por instituciones municipales resulta un fastidio. Lejos están ya las monterizas de tener que aclarar o tener que argumentar que ropa llevan puesta. El foco del problema del acoso callejero fue y es el accionar del varón. En este caso de los varones monterizos, de los que se creen machitos y solo deja en evidencia la limitación de raciocinio sobre su lugar en la sociedad y del lugar de las otras personas.

Desde algunos locales comentan a MONTERIZOS que en varias ocaciones solicitaron a sus clientes o pidieron a la gente de otros locales que pusieran el freno a las personas que asisten a esos lugares. Pero solo dura un tiempito.

Las monterizas se animan más a exponer a los acosadores. Aunque lo ideal, correcto, socialmente racional y psicológicamente sano sería que los monterizos no lo hicieran.

Los puntos de acoso en la ciudad de Monteros no cambiaron muchos, en todo caso las zonas calientes se ampliaron. Pero no deja de ser un aporte estadístico socialmente útil el mapa que se logró armar en 2019. El cual reveló que calle Colón de principio a fin, zona de micro centro, plazoletas, y lugares específicos de los barrios monterizos son un calvario para las mujeres.

Campaña de concientización 2022 sobre el Acoso Callejero de Sororidad Activa Monteros

¡Ey basta!

Desde la redacción de MONTERIZOS cedimos el espacio para algunas voces de monterizas para que dijeran a los acosadores "Basta!":

📢 "A los que se sientan en el kiosco cerca de calle Colón y Ñuñorco: basta!"

📢 "Dejé de pedir remises de frente de la plaza, porque son los mismos que cuando paso caminando por ahí, me incomodan con sus comentarios".

📢 "No importa qué remiserías sea: basta! Basta! ¿Por qué tenemos que cruzar de vereda en esos puntos?"

📢 "A los 'señores' de los bares de frente de la plaza por calle Leandro Araoz y por calle Sarmiento, cerca de la Rivadavia: basta! Tengo la edad de sus hijas".

📢 "Basta y ya se lo dije una vez, basta: a los que están en el estacionamiento de Colón y 25 de Mayo".

📢 "A mis vecinos del barrio Alberdi. Ya lloré mil veces por lo que me dicen".

📢 " A los del local cerca del gimnasio, próximos al Parque 28 de Agosto: Basta! Desde el GYM ya les dijeron que no nos molesten y lo mismo siguen. La próxima vez nosotras vamos a actuar y será de otra forma".

📢 "A los viejos verdes empleados de la muni, me cansaron. Tengo pruebas de lo que dicen, por sus hijas no los escracho. Pero ganas no me faltan".

📢 "Esto es muy incómodo, pero a los policías que en el verano me dijeron cosas, cuando ellos iban en la camioneta oficial. Ojalá nunca tenga necesidad de ir a la comisaría ¿Ellos me tomarán la denuncia? Esto es de terror".

📢 "A mi tío, basta! Me das asco con tus comentarios de que ya estoy grande, cuando te cruzo en la calle".

Estas son las voces de solo algunas monterizas que se animaron a hablar, son de diversas edades, viven en diferentes puntos de la ciudad de Monteros y no importa cómo van vestidas, no importa la hora del día, no importa la zona... O nada de esto debe importar. Caminar por las calles es una cuestión de derecho, la invasión verbal y corporal es violencia y si no paran, asuman las consecuencias de sus malos actos como integrantes de una sociedad, cuando ésta sociedad los juzgue públicamente.

La normativa en Tucumán

El pasado 8 de febrero, la Legislatura de Tucumán aprobó un proyecto de ley para prevenir y sancionar el acoso callejero en Tucumán.

En la normativa se indica: “Quien acosare sexualmente a otro en espacios públicos o con acceso de público, será sancionado con hasta noventa días de arresto o noventa días de multa, siempre que el hecho no constituya delito. Se entiende por violencia contra las mujeres en el espacio público o acoso callejero, aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centro comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y generen un ambiente hostil u ofensivo. Se consideran circunstancias agravantes: Si el acoso es realizado por dos o más persona. Si la víctima tiene menos de dieciocho años o más de sesenta años de edad. Si el acto está basado en la desigualdad de género".

Además, se instruyó al Ministerio de Educación de la Provincia para que incluya en los contenidos mínimos curriculares, temáticas sobre "violencia contra las mujeres en el espacio público", conocida como "acoso callejero".