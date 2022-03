Joven tucumana relató el acoso que sufrió en pleno Barrio Norte de la capital tucumana

Durante el jueves jueves, un hilo de Twitter comenzó a hacerse viral pues relataba el momento de terror que vivió una joven estudiante de 20 años en la parada del colectivo, cuando un hombre abusó verbalmente y físicamente de ella al tocarla sin su consentimiento mientras le decía groserías

“Después de eso de esos minutos que se sintieron horas, Marta, esta señora, subió conmigo al colectivo y me contó que tiene una hija de mi edad que estudia abogacía y me emociona no solamente porque me salvó, sino porque al ella tener una hija de mi edad me sentí muy cercana, su mamá me cuidó de mí. Cuando llegue a mi casa quise lanzarla a los brazos de mi mamá y abrazarla, llorar, quería gritar, no podía creer que había llegado a casa, es feo decirlo pero es la realidad. Después de estar más tranquila y de un baño estuve en paz. Deseé que no le pase a nadie más y por eso lo conté en twitter pero no di todos los detalles porque era muy fuerte. No me esperé esa repercusión pero me hizo muy feliz el cariño y el apoyo, mis amigos, todo”, remarcó para eltucumano Gisella.

“Les agradezco a tantas chicas que me mandaron mensajes de amor, de fuerza y de cariño. Es muy fuerte el sentimiento de pensar que no todas tuvieron la suerte que tuve yo de llegar a mi casa. Eso es lo que me entristece, pensar que hay todos los días alguna que no llega. Gracias al hilo pude llegar a muchas chicas que me ofrecen su ayuda, la inseguridad en Tucumán es de terror, no podemos estar solas ni diez minutos paradas en la calle, ni estudiar tranquilas, ni nada. Tengo primas chiquitas que están estudiando, y tengo miedos por ellas, quiero que siempre lleguen a sus casas. Yo espero poder cumplir mis metas y objetivos en mi casa y poder siempre volver a mi casa”, cerró. (El Tucumano).