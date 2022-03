Hernán González: "Hoy por hoy Ñuñorco cuenta con jugadores para ser protagonista"

El flamante técnico de Ñuñorco, Hernán González, charló con MONTERIZOS en medio de la pre-temporada y se refirió a los objetivos que tiene el "Tigre Tucumano" para este 2022. "Queremos ser protagonistas en todas las canchas".

"Estamos en la parte tediosa, pero muy necesaria para el plantel. Hablando con la profe, le comenté que ella tiene que cumplir con todo su cronograma de trabajo, porque sabemos que es la base para un futuro", explicó, y agregó, "tratamos de no interrumpir la parte física en estas semanas, y la parte futbolística quedará para las siguientes. Lo importante es saber que el equipo tiene que responder físicamente para poder dar pelea en un torneo que será mas duro".

El plantel se somete a una dura y exigente puesta a punto de la mano de la mano de la profesora María Marta Gramajo, quien ya formó parte de los planteles con González y tiene una basta experiencia en fútbol y el rugby tucumano.

Al hablar del plantel, González destacó la base de jugadores que tiene Ñuñorco. "Creo que cualquier entrenador estaría conforme con los jugadores que hoy tiene la institución", manifestó y nombró a Carlos Álvarez, Luis Ortíz, Carlos Aldonate, Facundo Cruz, Exequiel Sosa, Sebastián Luna, Daniel López, Pablo Sánchez, como algunos de los jugadores que ya trabajan en el Jorge Abel Marteu.

"Ñuñorco cuenta con jugadores importantes, con juveniles que están apareciendo y estamos con muchas expectativa por eso, porque siempre hay una primera vez para ellos. Creemos que los chicos serán el futuro del club y lo van a demostrar dentro del campo de juego".

"El jugador esta poniendo una ganas tremenda y la verdad soy muy optimista en todo lo que podamos hacer en el torneo. Cuando ruede la pelota, vamos a ver si todo el entorno éste que tenemos nos motivó a que nosotros hagamos un buen papel".

González está acompañado en este nuevo proceso por la profesora María Marta Gramajo, el ayudante de campo y técnico de reserva es el profesor José Burgos, y el entrenador de arqueros, el profe Calleja.

Sus sistemas de juego

González hizo hincapié y además dejó muy en claro que no se encasilla en ningún sistema de juego y no tiene uno predilecto. "Nunca fui en encerrarme en un sistema, donde me tocó estar, siempre mis equipos demuestran ser ambicioso, tratar de ser protagonista y jugar de igual a igual en toda la cancha".

"No hay que hacer locuras, porque hay que tener un equilibrio. Si me hablas de sistema, todo es diferente, los partidos, los rivales y en base a eso vamos a ir diagramando, el rival también juega. Lo más importante somos nosotros", explica.

El estadio

Hoy por hoy el club está haciendo una apuesta fuerte. "Se ha trabajado desde el primer día del año con el campo de juego, el cultivo y los sistemas de riego, pero también en todo lo que respecta a la iluminación y eso es importante, cualquier equipo querrá tener un campo en estas condiciones".

"Los dirigentes han hecho un buen trabajo, están dando todo para tener en condiciones, todos colaboran, los socios, los hinchas, los trabajadores del club".