¿Quiénes son los dirigentes peronistas que volvieron a la Casa de Gobierno de la mano de Jaldo?

Osvaldo Jaldo transita sus primeros días de "mudanza". Esta semana, el referente peronista de Trancas dejó la Legislatura para asumir las riendas de la Casa de Gobierno, luego de la licencia otorgada al gobernador Juan Manzur para asumir como jefe de Gabinete de Alberto Fernández. Pero el contador no llegó en soledad a la sede del Poder Ejecutivo (PE). Junto a él, recorrieron los pasillos del palacio de 25 de Mayo y San Martín dirigentes que se habían mantenido a su lado durante los máximos momentos de tensión registrados a lo largo de la interna peronista. ¿Quiénes son los hombres que acompañaron a Jaldo en esta primera semana al frente del PE?.

Por el momento, el ex compañero de fórmula de Manzur no introdujo cambios en el gabinete provincial. De hecho, a pesar de los duros cuestionamientos hacia ciertos funcionarios -como los ministros de Educación, Juan Pablo Lichtmajer; y de Seguridad, Claudio Maley-, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo ratificó a cada uno de los miembros del equipo "original". Eso sí: aclaró que si el jefe de Gabinete de la Nación convoca a algunos de sus colaboradores más cercanos, entonces sí procederá a efectuar designaciones para cubrir las eventuales vacantes.

Mientras tanto, Jaldo se mostró con dirigentes políticos de su espacio -algunos, sin responsabilidad institucional en la actualidad- y los sentó a su lado en las primeras reuniones que mantuvo a lo largo de esta semana.

Regino Amado.- El monterizo aceptó ceder la presidencia subrogante de la Legislatura al manzurista Sergio Mansilla, en el marco del acuerdo arribado entre los líderes del PJ tucumano para desarrollar una "transición ordenada". Si bien quedó "relegado" a la vicepresidencia primera de la Cámara provincial -lugar que ocupaba su colega de armado, Juan Antonio Ruiz Olivares-, Amado no perdió terreno en la consideración del tranqueño. Ya el primer día que Jaldo asumió de forma interina al frente del PE, el monterizo subió a su lado las escaleras de la Casa de Gobierno y se sentó a su lado en las primeras reuniones oficiales. Salvo por algunos cruces con el interventor del Ipacym, Regino Racedo, Amado es considerado como un dirigente de carácter conciliador. Si bien tiene un perfil político diferente al de Jaldo, ya sabe lo que es quedar transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo. Entre 2009 y 2015, mientras Manzur era vicegobernador y se desempeñaba como ministro de Salud de Cristina Kirchner, el monterizo -que era presidente subrogante de la Legislatura- quedó como "número 2" del entonces gobernador José Alperovich, y lo llegó a reemplazar durante largos períodos de tiempo.

Marcelo Caponio.- Su cercanía a Jaldo lo había llevado a renunciar, en marzo pasado, a su cargo como funcionario nacional del Plan Norte Grande. Luego, fue nombrado defensor del Pueblo Adjunto, aunque permaneció menos de seis meses en ese despacho. Ahora, el ex legislador provincial, ex secretario de Gobierno y Justicia y ex apoderado del Partido Justicialista de Tucumán no ocupa cargos institucionales. Sin embargo, el tranqueño le dio un lugar de preferencia a su lado. Con gesto triunfal, Caponio hizo la "V" con sus dedos ante los fotógrafos el martes último, cuando Jaldo entró a la Casa de Gobierno. El hermano del legislador provincial Tulio Caponio es bien considerado por el vicegobernador en ejercicio del PE. De hecho, participó de la primera reunión de gabinete que encabezó Jaldo, y también estuvo en el estrado principal durante el encuentro de ayer con todas las autoridades de Seguridad -incluido Maley- y la plana mayor de la Policía. Abogado de profesión, Marcelo Caponio había ocupado un rol clave en el trabajo interpoderes que gestó el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán.

Guillermo Gassenbauer.- El dos veces legislador provincial dejó la banca en 2019, cuando agotó sus chances de reelección, y no volvió a presentarse para un cargo electivo. Sin embargo, se mantuvo activo en el ámbito político. Había dejado las filas del oficialismo para volver a acompañar a su primer mentor, Alperovich, en la contienda electoral de hace dos años. Tras la dura derrota del hoy senador en uso de licencia en aquellas provinciales, Gassenbauer fue contenido por Jaldo. Así, se convirtió en uno de sus principales referentes en el ámbito de San Miguel de Tucumán, un distrito donde el tranqueño no cuenta con demasiados "caciques". Ahora, el hijo del ex "superministro" alperovichista Jorge Gassenbauer retornó a la Casa de Gobierno, donde hizo sus primeras armas en la política. Esta semana, Jaldo lo sentó a su lado en la reunión que mantuvo junto a secretarios generales de distintos gremios de Tucumán.

Agustín "Tin" Fernández.- El ex intendente de Aguilares también quedó en el llano producto de la pelea Manzur-Jaldo. En marzo pasado, fue el primero de los funcionarios en presentar la renuncia como secretario de Gobierno y Justicia. Esposo de la legisladora jaldista Mariela Reyes Elías, mantiene un enfrentamiento territorial con el ahora presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, esposo de la intendenta de Aguilares, Elia Fernández de Mansilla. Aunque no ostenta un cargo en la actualidad, "Tin" quedó muy bien posicionado hacia el futuro inmediato. A partir de la renuncia de Jaldo a su precandidatura a diputado nacional -actitud que imitó el jefe del bloque oficialista de la Legislatura, Roque Tobías Álvarez-, Agustín Fernández, quien era primer suplente de la boleta "Todos por Tucumán" acabó como segundo postulante de la lista oficial del Frente de Todos. Es decir que, si el peronismo mantiene sus dos representantes en la Cámara Baja, el oriundo de Aguilares podría mudarse a Buenos Aires en diciembre próximo. Por lo pronto, el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo lo mantuvo a su lado desde su llegada a la Casa de Gobierno.

Darío Monteros y Aldo Salomón.- Intendentes de Banda del Río Salí y de Alderetes, respectivamente, se ubicaron de la vereda del tranqueño en la pelea contra el manzurismo. En estos seis meses, no habían estado precisamente en la lista de invitados de preferencia a la Casa de Gobierno. Sin embargo, las puertas de la sede del Poder Ejecutivo se volvieron a abrir de par en par para los referentes jaldistas del departamento Cruz Alta.

