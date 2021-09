Confirmado: Jaldo asumirá como gobernador, y Manzur viaja a Buenos Aires

Cerca de las 9 de la mañana, el vicegobernador Osvaldo Jaldo ingresó a Casa de Gobierno, donde se reunió con el gobernador Juan Manzur, para hablar sobre los pasos a seguir con respecto a la licencia del gobernador y quien quedará a cargo de la provincia.

Tras la reunión, Jaldo enfrentó a la prensa y sus primeras palabras fueron; "debo agradecer el trato del presidente Alberto Fernández me comunicó la decisión de convocar al gobernador Juan Manzur y me ha pedido que hagamos el esfuerzo para que el objetivo se pueda lograr. El presidente obró con federalismo y nunca me ofreció ningún cargo", dijo.

Además, agregó: “En ese sentido con el gobernador siempre fuimos respetuosos de las instituciones y de nuestra constitución. Es por eso que, en ese sentido, al ausentarse temporariamente, quien se hará cargo del poder Ejecutivo es quien les habla mientras dure la licencia al gobernador de la provincia”; señaló.

Al mismo tiempo, Jaldo confirmó que en la Legislatura se unificaran nuevamente los bloques políticos de Lealtad Peronista y Peronismo Verdadero.

"Estamos dando pasos institucionales muy grandes en materia de consensos. La prioridad nuestra es la gestión, mañana nos reuniremos con todos los intendentes".

“Queremos llevar tranquilidad a todos los tucumanos. Muchas cosas se dijeron y lo que vale es la realidad, que hoy tuvimos una reunión de trabajo con el gobernador, hablamos cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de Casa de Gobierno y nos explicó el rol que cumplirá a nivel nacional”; cerró.

Tras la conferencia de prensa, el vicegobernador Osvaldo Jaldo partió raudamente a la Legislatura, para firmar la licencia del gobernador Manzur. Según dijo, podría viajar a Buenos Aires junto al legislador Sergio Mansilla.