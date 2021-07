El jaldismo conformó un nuevo bloque dentro del PJ tucumano

Este viernes 41 congresales del Partido Justicialista de Tucumán se reunieron para analizar y tomar decisiones de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en noviembre de este año.

La reunión de los dirigentes, que fue encabezada por Osvaldo Jaldo, se llevó a cabo luego de que desde el manzurismos confirmaran sus precandidatos a diputados y senadores, con aval de Alberto y Cristina Fernández.

El documento firmado tras la reunión estableció cuatro puntos: el primero dejar conformado el Bloque Peronismo Verdadero, representado por Mario Humoller; el segundo bregar por la unidad de todos los sectores del peronismo; trabajar para aportar la mayor cantidad de diputados y senadores desde la provincia como tercer ítem; mientras que el último y más resonante, es que se autoriza al bloque, en caso de ser necesario, a conformar un frente electoral de este espacio para participar de las elecciones.

Sobre este punto habló el intendente de Banda del Río Salí y congresista del ahora Bloque Peronismo Verdadero, Dario Monteros: “Este bloque ha dispuesto y ha facultado al bloque que en caso de ser necesario se convoque a un frente electoral donde la columna vertebral sea de este espacio que cuenta con un vicegobernador, 20 legisladores y dos de los municipios más grandes y 70 concejales. Hay muchos dirigentes importantes o sea que no hay duda de que es un espacio más que importante dentro del peronismo y que si esto se llegase a dar esta columna va definir los candidatos”, sentenció el jefe municipal.

Y agregó: "Es lamentable lo que nos está pasando. Pero no estamos mendigando. Estamos simplemente pidiendo que entren en razón, que no seamos tan necios y tan soberbios. Estamos viviendo momentos duros. La que viene no es fácil y los resultados tampoco serán fáciles si se sigue con la ceguera con la que se viene actuando".