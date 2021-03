Ayer el vicegobernador Osvaldo Jaldo mantuvo una reunión con referentes políticos de Monteros que se mantienen en la órbita provincial. Pero no estuvieron solos, el encuentro también contó con la participación de 8, de los 10 concejales.

En su cuenta personal, Jaldo hizo pública la reunión que mantuvo con «los parlamentarios Regino Amado y Antonio Ruiz Olivares, quienes acompañaron a los concejales de Monteros Fabián Giménez, Francisco Urueña, Rafael Garrido, Ramón Castro, Juan Ruiz Moreno, Roxana Chabán, Gonzalo Racedo y Juan Marcelo Ruiz». Los ediles que no estuvieron en esa reunión se encuentran Eva Guerra y Omar Pérez.

Las piezas políticas se siguen moviendo y siguiendo la misma línea, Regino Amado expresó en su red social » Junto al Vicegobernador trabajaremos junto a todos los concejos deliberante de la provincia para apoyar las creaciones de ordenanzas que beneficien a los tucumanos».

Sin menciones a la figura del gobernador, u otros referentes políticos indicó » También hablamos sobre la situación política de la provincia y de los temas que preocupan a la sociedad».

No pasó desapercibida la presencia del concejal Juan Marcelo Ruiz, quién se encuentra en la banca de María del Carmen «Cuyi» Carrillo, la cual está de licencia cumpliendo el cargo de secretaria de Estado de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y que volverá a su banca, aunque aún ella no lo oficializó, para tomar posición y no sería en la misma línea que su compañero de lista.