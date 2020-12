Compartieron escenario nuevamente, pero el protagonismo se lo llevó ella. Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se mostraron juntos en La Plata, junto al gobernador Axel Kicillof; y aunque hablaron ambos, las frases de la vicepresidenta cobraron más dimensión que las del presidente.

«Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora, vayan a buscar otro laburo, necesitamos gente que los sillones que ocupan sea para defender definitivamente los intereses del pueblo”, lanzó la ex presidenta, en lo que se interpretó como una solapada crítica al gabinete de Alberto Fernández.

″El lawfare es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tienen que hacer y tenga miedo de firmar o autorizar”, agregó. “Creo que es necesario que pongamos mucho esfuerzo para que los precios de los alimentos vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso que permita alimentar la demanda», enfatizó.

“Los argentinos podían comer carne no solo porque tenían trabajo y salario, sino porque cuidamos la mesa de los argentinos tomando medidas que a algunos sectores les parecen antipáticas. Cuando a los poderosos algunas cosas les parecen antipática o comunistas y no nos pueden parar en el senado o diputados, se van a los juzgados”, aseveró Cristina.

Según la ex presidenta, “el otro gran desafío obviamente va a ser la economía. Sergio (Massa) decía que la economía va a crecer en 2021, pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios y tarifas. Porque la Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas las teorías económicas”.

“Aquí la actividad económica la mueve la demanda. Y al demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles, no estoy diciendo andad que no se puede hacer. Durante 12 años y medio lo hicimos y por eso, además de por la unidad, volvimos. Si uno no sabe cómo llegó es probable que tampoco sepa cómo ir”, resaltó la titular del Senado.

Alberto Fernández cerró el acto luego del encendido discurso de Cristina Kirchner y resaltó que “estar separados es un error. estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Me acuerdo muy bien del 10 de diciembre en el que tuvimos que asumir”.

“Tengo una imagen de Cristina, frente a la plaza, en la que me dijo: ‘Presidente, no preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y argentina’. Yo hice lo que me mandaste, fue el mejor consejo que me diste. Porque, como todos dijeron, efectivamente vivimos lo que nadie esperaba que nos toque vivir. No estaba en los planes de nadie”, dijo Fernández.

En esa línea, el Presidente concluyó: “Lo que hicimos fue avanzar nuestros más elementales conceptos éticos. Dejame que te diga algo Cristina: Axel ganó, pero hay economistas y economistas. Axel ganó porque lo primero que tiene en su corazón es compromiso con el pueblo. Nosotros tenemos ese mismo compromiso, y no vamos a ceder”.