Nuevo material musical de Guadalupe Aguilar. Este viernes a las 22 se estrena «Volverás» con 9 canciones, con voces de «amigos invitados», expresó la joven intérprete de Río Seco, quién charló con MONTERIZOS sobre el particular disco, su propuesta, pero también de su participación en la última edición del festival de Monteros, de su carrera y el impacto que generó la pandemia en el campo musical para los artistas.

La cantante no paró de producir durante el aislamiento, aunque sí lamenta que, como todos los artistas de los diversos espacios culturales, no puede hacer sus presentaciones públicas. Aguilar se refugió en la música y durante estos meses grabó varias versiones del cancionero popular argentino, hoy estará ya disponibles en formatos digitales en varios plataformas, entre ellas Spotify.

¿Se mantiene fiel al género? La sorpresa que regalará la cantante al público tiene que ver con la posibilidad de poder disfrutar de su voz interpretando un bolero de Gloria Stefan «Volverás», que también le da nombre al disco. El género musical conquistó a la joven de Río Seco, «se ganó mi corazón en este último tiempo» y es por eso que no dudó en incorporarlo a su nuevo material discográfico.

En el disco también se cuenta con la participación de dos cantantes más, Agustín Isasmendi y Emilio Díaz, cantantes folclóricos también de Tucumán.

Volver al escenario mayor de Monteros

Guadalupe Aguilar se ganó un lugar en el Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore allá por el 2011, cuando se presentó en el pre-festival y lo ganó. «Desde ahí fue que avancé de una manera más profesional en la música». «Volver a ese escenario después de varios años de no estar convocada, fue una gran alegría, lo extrañaba un montón». La cantante formó parte de la edición 55 de la fiesta popular monteriza que tuvo su primera versión completamente virtual, adaptándose a la situación de pandemia.

«Me sentí muy bien, me trataron muy bien, agradezco la convocatoria como una profesional. Me pareció una iniciativa super linda de parte del municipio y genial, porque en este contexto en el que estamos viviendo, nosotros los artistas estamos sin poder generar ingresos, porque no hay fiestas populares, ni nada, entonces me ha parecido super importante que generen estos espacios. Además que se respetaron todos los protocolos para poder grabar tranquilos».

Sobre el impacto de la pandemia Aguilar comentó que tenían varias fechas armadas para este año «iba a laburar un montón tanto desde mi proyecto personal como con la propuesta colectiva. Pero con el inicio de la cuarentena todo quedó en suspenso y por ende sin poder laburar».

Como muchos artistas, Aguilar también se sumó a la movida de grabar videos desde casa, para poder seguir mostrado su arte y regalar su música para el resto de la población aislada.

Adelanto del material