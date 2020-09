View this post on Instagram

TRISTISIMA JORNADA Monteros Vóley Club lamenta comunicar con profundo dolor el deceso del compañero y amigo Omar "Achi" Arancibia quien fuera socio, dirigente y en éste último período se desempeñara activamente como vocal titular 2° de nuestra institución. Resulta díficil aceptar la partida física de éste mundo, pero ya está en manos del Señor. Sus pares de Comision directiva, personal de administración, mantenimiento, entrenadores, socios y deportistas lo despedimos y enviamos condolencias a los familiares del amigo Omar. Rogamos a Dios lo tenga en la gloria y le brinde el descanso eterno. Se comunica que hoy el Complejo permanecerá cerrado por duelo. Q.E.P.D Hasta Siempre.