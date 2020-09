Luego de haber protagonizado una escena sexual con una mujer mientras participaba de la sesión del cuerpo a través de videoconferencia, Juan Ameri (Frente de Todos-Salta) presentó su renuncia en la madrugada al presidente de la cámara baja, Sergio Massa.

La votación en aceptación a la renuncia del diputado contó con la aprobación de 224 diputados, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni del Pro) y la abstención de tres (Héctor Flores y Fernando Iglesias del Pro y Javier Campos Coalición Cívica).

En la carta de renuncia el diputado expresó: «Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial del día 24 de septiembre del corriente, No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió.

Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie».