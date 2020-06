Andrea Banegas y Marcelo Castillo, son dos monterizos que se trasladaron hasta Simoca para tratar de entender el porqué de las fotomultas que llegaron a sus domicilios. Ambos agregan que esos días no circularon por esa localidad.

En dialogo con MONTERIZOS, ambos remarcaron que fueron maltrados por los empleados de la dependencia municipal de Simoca. «Estaba esperando mi turno para ingresar, cuando vi como le cerraron la puerta en la cara a otro ciudadano de Monteros que salía de la oficina en donde me tocaba entrar», expresó Andrea Banegas, una de las personas maltradas en Simoca.

«Mi papa falleció, la fotomulta se la hicieron a él, pero desde hace tiempo que iba a y venia hacía San Miguel de Tucumán o se quedaba allá por que tenía que hacerse diálisis». «En la infracción que llegó a mi domicilio, no se ve ni la patente del vehículo y tiene indicios de haber sido manipulada», dijo.

La misma joven destaca que el hombre que la atendió es mayor de edad, y que en el lugar no había ningún elemento sanitizante por la pandemia. «Es una persona vulnerable, no podía estar atendiendo al público», sentenció. «Lo que más me dolió es que el certificado de defunción de mi padre fue convertido en un «bollito» y me lo entregaron así». «Fue doloroso ver eso».

Por su lado, Marcelo Castillo dijo entre bronca que la fotomulta tiene todo truchado. «Ni el día en el que estuve en Simoca lo tiene bien. Viaje un sábado 11 de enero, para comer en la feria junto a mi mujer, y en la multa dice que fue un día jueves 9», indicó.

Según Castillo, «las multas se las hacen a mujeres o a personas mayores de edad, en mi caso el vehículo esta a nombre de papá, y por eso llegó, y nosotros con mi mujer recordamos muy bien el día que viajamos a esa localidad».

El monterizo también agregó que el maltrato que recibió en esa oficina fue horrible. «No había lugar para hablar, solo querían la plata de la multa», cerró.